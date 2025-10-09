Alertan por una sobrepoblación de loros en Bahía Blanca y exigen medidas

Un concejal de Bahía Blanca presentó un proyecto para que el municipio tome medidas frente a una “sobrepoblación de loros” que impide a los vecinos “dormir” y que, aseguró, obliga a varios a “tomar medicación” para poder conciliar el sueño.

Jouglard (Juntos) de Bahía Blanca presentó un proyecto dirigido al Municipio en el que pide soluciones para afrontar la sobrepoblación de los animales en el Parque de Mayo, uno de los pulmones verdes y recreativos más importantes de la ciudad, ubicado en el barrio de Villa Floresta.

Según él, todos los días desde las 20 a las 8 los vecinos de la calle Florida y de las zonas aledañas a ese espacio verde sufren un parloteo estruendoso que impide el descanso nocturno y genera dificultades para mantener conversaciones dentro de las viviendas.

Piden soluciones para afrontar la sobrepoblación de los loros en el Parque de Mayo (Fuente: CONICET)

“Incluso obliga, en algunos casos, a recurrir a medicación para poder dormir, a pesar de contar con cerramientos con doble vidrio hermético”, escribió el concejal en la iniciativa. “El impacto se agrava durante la noche donde la persistencia del sonido se convierte en una fuente de estrés permanente y sostenido”, remarcó.

“Ruido ensordecedor”

Las palabras de Jouglard ilustran la dificultad de convivir entre humanos y aves en ese zona de Villa Floresta.

“Hoy están a 10 metros de las viviendas. En Bahía los loros y las palomas son un enorme problema para la salud”, afirmó el concejal, en diálogo con LA NACION.

Y agregó: “El ruido es ensordecedor, y es cotidiano es muy molesto, y pueden transmitir enfermedades como la psitacosis”.

Jouglard contó que esta problemática que, según él, genera “contaminación auditiva y repercute en la salud física y psíquica alterando sus rutinas diarias y el normal desarrollo de su vida familiar y social” de los residentes data de algunos años atrás, pero se agudizó en ese precioso lugar luego del temporal de diciembre del 2023. “Se perdieron muchos árboles y se instalaron ahí”, explicó.

La iniciativa de Adrián Jouglard que exige una pronta solución a la problemática de la sobrepoblación de loros

La iniciativa de Adrián Jouglard que exige una pronta solución a la problemática de la sobrepoblación de loros

Soluciones a la problemática

Consultado sobre las medidas precisas que el Municipio debería tomar, Jouglard sugirió: “Por lo pronto disminuir la copa de los árboles podría ser una alternativa para modificar el hábitat y que migren a otro sector menos poblado”.

Aunque aclaró que “la solicitud pide intervención y es el ejecutivo quien debe evaluar con los equipos técnicos la solución posible”.

En ese sentido, el concejal exigió en el final del proyecto:

“Resulta indispensable, por lo tanto, que el Departamento Ejecutivo adopte medidas concretas que permitan brindar una solución a esta problemática que, en la actualidad, se ha vuelto insostenible para la comunidad”.

Según consignó el diario local La Nueva, desde mediados de este 2025 integrantes del departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur se encuentran estudiando el comportamiento de los loros barranqueros en Bahía Blanca y la zona, con el fin de encontrar una solución que permita la coexistencia con la especie.

“Estamos expandiendo el estudio a nivel regional, tratando de buscar soluciones a los conflictos que se dan en las áreas urbanas, teniendo en cuenta que los loros se concentran mucho en otoño e invierno, dentro de las ciudades, y buscando soluciones no letales, adaptativas, que permitan una coexistencia con la especie”, indicó a La Nueva, Daiana Lera, quien se encuentra desarrollando su estudio postdoctoral.