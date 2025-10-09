Grave accidente en Panamericana: un auto se incrustó debajo de un camión y hay dos heridos
Fue en el kilómetro 45, ramal Campana, mano a Capital Federal; entre Ingeniero Maschwitz y Escobar; el vehículo de gran porte estaba estacionado en la banquina
Un accidente paralizó este jueves a la Panamericana cuando un auto se incrustó debajo de un camión a la altura del kilómetro 45 del ramal Campana, mano a la ciudad de Buenos Aires, entre Ingeniero Maschwitz y Escobar.
El camión Scania T113 estaba estacionado en la banquina, bajo el puente de la avenida De los Lagos, cuando ocurrió el siniestro cerca de las 13, detallaron desde El Día de Escobar. Mientras intentaba reincorporarse al tránsito lentamente, un Fiat Mobi venía detrás de él a rápida velocidad. En medio de ellos, había una camioneta.
El auto intentó pasar a la camioneta por la derecha, pero no vio al camión y colisionó contra el acoplado del vehículo de gran porte. Terminó incrustado debajo de él. La parte delantera del auto quedó aplastada por completo y sus ocupantes, ambos en los asientos delanteros, resultaron atrapados y gravemente heridos.
Defensa Civil, la Policía Municipal, la Policía Bonaerense y los Bomberos voluntarios de Escobar se acercaron a las inmediaciones junto con personal de atención médica de emergencias para rescatar a los ocupantes. Los heridos fueron identificados como Ricardo Molina y Estela Salinas, ambos de 80 años, según el medio local.
Mientras realizaban estas tareas, utilizaron lo que se conoce como una tijera neumática para cortar al auto y el camión, separarlos y, de esta forma, asistir a los heridos.
Durante el operativo, la tijera salió disparada e impactó directamente contra el hombro y las costillas de un bombero que se encontraba en el lugar. El hombre cayó fuertemente sobre el pavimento, donde se golpeó la cabeza. Terminó inconsciente y fue trasladado al Hospital Zonal Dr. Enrique Erill, en Escobar.
En tanto, el rescate de los ocupantes demoró aproximadamente una hora. Luego fueron llevados al nosocomio, muy malheridos e inconscientes.
El incidente cortó por completo el ramal en dirección a la ciudad de Buenos Aires y generó una congestión de varios kilómetros.
La Policía instruyó un sumario por lesiones culposas que quedó a cargo de la UFI N°5, dependiente del Departamento Judicial Zárate-Campana, informaron desde el medio local.
