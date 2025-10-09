Trelew: una falla en la turbina de un avión de Aerolíneas Argentinas obligó a frenar el despegue

Los pasajeros de un vuelo de Aerolíneas Argentinas sufrieron un momento de pánico durante su despegue en el aeropuerto de Trelew. La aeronave sufrió una explosión en uno de sus motores, lo que obligó a los pilotos a abortar el vuelo. No se reportaron heridos y el aeropuerto fue cerrado temporalmente.

El vuelo 1803 con destino a Buenos Aires tenía que despegar a las 7.30 desde el Aeropuerto Internacional de Trelew. Con total normalidad, los pasajeros pasaron por los controles correspondientes y subieron al avión.

Luego de que el piloto avisara que el vuelo iba a comenzar, el avión se desplazó por la pista para iniciar el despegue. Cuando los pilotos le dieron propulsión a los motores ingresó un ave a la turbina, informó el medio local Radio Chubut. Los pasajeros que se encontraban en los asientos sobre la ventana pudieron ver el destello de la explosión en el ala izquierda.

Un avión debió frenar su despegue por la explosión de una turbina

En un video filmado por un pasajero, se percibía una fuerte vibración y un ruido debido a la explosión. Y se escuchó la preocupación de algunos pasajeros. Rápidamente el despegue fue abortado y el vuelo fue cancelado. Los pasajeros debieron volver al aeropuerto, donde esperaron al próximo vuelo, que salía al mediodía, para poder realizar el viaje.

Además, el fuego de la explosión generó un leve incendio en unos pastizales cercanos a la pista, reportó el medio El Chubut. Como medida preventiva, el aeropuerto cerró temporalmente mientras el personal de emergencia controlaba el fuego. No hubo heridos.

Una de las pasajeras explicó cómo vivieron lo ocurrido desde adentro del avión. “Teníamos que salir a un vuelo a las 7.30. El avión iba carreteando y, cuando iba tomando velocidad, hubo un desperfecto en el motor. Se sintió un ruido en uno de los costados y el avión frenó de golpe”, relató en diálogo con Madryn Ahora.

🛫 Explosión en turbina generó pánico en el aeropuerto de Trelew Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que se preparaba para despegar rumbo a Buenos Aires debió abortar el despegue luego de que una turbina explotara… #Trelew #Aeropuerto #AerolíneasArgentinas #Vuelo #SeguridadAérea pic.twitter.com/opgK6U4q5P — MadrynAhora (@MadrynAhora) October 9, 2025

La mujer dijo estar “agradecida de que pasó en la tierra y no en el cielo”. “Hay que pensar que es una oportunidad nueva. Había muchísima gente. Fue excelente para pensar que esto pasó acá y no en otro lado. El avión siguió despacito, dejó a la gente donde la tenía que dejar, llegaron muchos a mirar el avión, muy ordenados con el equipaje nuestro”, sumó.

La pasajera sostuvo que desde la aerolínea juntaron a todos los pasajeros y les hablaron “muy amablemente” explicándoles que, por lo sucedido, iban a salir en el próximo vuelo de las 11.30 sin tener que realizar nuevamente los protocolos correspondientes. Para ello esperaron en la sala de embarque hasta que estuvo listo el próximo avión. “La atención fue muy buena”, cerró.