Patricia Bullrich explicó por qué no se crea empleo en el país y lo vinculó con la llegada de inmigrantes

Un día después de presentar su plan de gobierno, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, expresó que en caso de ser electa presidenta en 2023 impulsará un conjunto de reformas laborales que tiendan a la eliminación de los planes sociales. Observó, además, la llegada de inmigrantes como un síntoma del problema laboral en el país.

“La Argentina tiene mucho empleo reprimido. Hay muchas empresas que podrían dar más trabajo del que dan, y no se animan a darlo”, analizó la exministra de Seguridad. “No se junta la oferta de los empresarios, y sobre todo de las pymes, con la posibilidad de que las personas no se sientan presas de un plan y teman que lo pueden perder”, agregó.

“ Por eso es que la Argentina ha tenido un fuerte reemplazo del empleo por personas que han venido de otros países”, esgrimió en una entrevista en TN. Bullrich sostuvo que, si se superan las limitaciones de ambas percepciones, “ese encuentro” entre ambos sectores “estaría generando una cantidad de empleos que hoy están reprimidos”.

Entre las reformas que juzgó necesarias se encuentra la aplicación de “una cuenta de capitalización”, como tiene el sistema de la construcción en el país; y otra visión sobre las indemnizaciones, que incluya “un sistema de rotación”. Se trata de un fondo de desempleo, que consta de un aporte mensual por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario, que se deposita en una cuenta bancaria y que sustituye la indemnización.

Como lo había señalado este martes, la exfuncionaria de Mauricio Macri se comprometió en una eventual presidencia a retirar los planes sociales en seis meses y sostuvo que, en su reemplazo, el país debe implementar “un seguro de desempleo”. “Para eso hay que cambiar determinadas condiciones de la empleabilidad y de las leyes laborales que tenemos en la Argentina”, añadió.

La exministra señaló que, según un estudio reciente, solo el 0,5% de las personas que cobraron un plan social en los últimos 20 años “tuvieron algún tipo de reinserción”. “Es decir que ha sido un sistema de empobrecimiento cultural y educativo”, consideró.

Bullrich sostuvo que en el país están “cambiadas las alternativas” al señalar que “lo permanente es el plan y lo secundario es el empleo”. Insistió en que “la condición” a seguir es que haya trabajo genuino, mientras que afirmó que el seguro de desempleo que propone debe ser una “excepción”.

En esa línea, se diferenció de la política que siguió la administración de Cambiemos entre 2015 y 2019, de la que formó parte. Planteó reparos a las medidas de la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. “No estaba de acuerdo en la continuidad de los planes como estaban y lo discutí en mi gobierno”, expresó.

“No es un problema de dejar a nadie en una situación de indefensión, es un problema de cambiar el incentivo que es el empleo”, insistió. La exministra de Seguridad recordó que había propuesto en aquellos años el “servicio cívico voluntario” como una alternativa.

Según su visión, algunos grupos pueden conservar los subsidios del Estado “como las madres con muchos hijos”, pero remarcó que “las personas de entre 18 y 40 años tienen que trabajar”. “La excepción tiene que ser una ayuda que el Gobierno da o un seguro de desempleo que es lo lógico en una cultura donde lo dominante es el empleo”, indicó.