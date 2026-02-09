Alumnos con materias pendientes y sueldos impagos, los reclamos tras el cierre abrupto de un colegio porteño

“A los chicos no se los estafa” y “no sabemos qué hacer, estamos desesperados” son frases que se repetían entre la multitud de padres y docentes que esta mañana se manifestaron frente al Instituto Formar Futuro, en Villa Real.

“Estoy muy enojado, pero tengo que seguir educando afuera del colegio; uno sigue educando con el ejemplo”, dijo Hernán Sotto, rector del nivel secundario desde hace nueve años. A su alrededor había alumnos contenidos por sus padres, madres acompañándose entre sí y docentes abrazados.

Este colegio, ubicado en la calle Simbrón 5490, cerró de manera repentina a mediados de enero pasado y más de 300 estudiantes se quedaron sin colegio, a la vez que unos 50 docentes y empleados perdieron su trabajo. La comunidad educativa fue notificada por correo electrónico a través de un mensaje sin firma ni responsables identificados.

Luego de ese aviso, la institución cerró su página web y dio de baja su cuenta de Instagram. A falta de respuestas, padres, alumnos y educadores decidieron salir a la calle a protestar. Sostienen que se trataría de una estafa, dado que los dueños de la institución ya habían cobrado la matrícula del ciclo lectivo 2026 y los sueldos correspondientes a diciembre y enero pasado.

“Son delincuentes. Se robaron la plata de las familias, del Estado, que envía fondos para el pago de los docentes, y de las matrículas”, expresó uno de los padres presentes. Otros señalaron que “los únicos que sostenían el colegio eran los maestros, que nunca tuvieron apoyo de los dueños”.

Alumnos de primaria y secundaria participaron junto a sus padres y docentes de la manifestación en la puerta del colegio Fabián Marelli

Hoy era el día previsto para que varios alumnos del nivel secundario de esta institución rindieran materias pendientes. Entre comentarios irónicos, algunos estudiantes de último año sugirieron: “Profe, ¿armamos una mesa en la calle y rendimos?”.

Sotto les explicó que las evaluaciones se realizarán de manera virtual. “Algún responsable podrá hacerlo. No puedo pedirles a los maestros que tomen exámenes: no cobran desde hace meses”, dijo. La prioridad es que los chicos terminen el año y puedan graduarse.

En la puerta del colegio cuelga un cartel de “Clausurado” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el fin de semana se retiraron el escudo y las letras de la entrada del colegio. Algunos padres sostienen que hubo un robo, aunque esa versión aún no fue confirmada.

Padres y alumnos pegaron carteles con frases de protesta y fotos en la fachada de la institución Fabián Marelli

En la manifestación estuvo presente el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). La secretaria gremial señaló a LA NACION que acompañan a la comunidad educativa y trabajan para dar visibilidad al conflicto. Afirmó, a su vez, que los trabajadores no cobraron los salarios correspondientes a diciembre de 2025. La escuela recibía un aporte estatal para el pago de los haberes docentes, canalizado a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (Dgegp).

El Ministerio de Educación porteño confirmó que inició acciones legales contra los responsables del instituto y que trabaja en la reubicación de los alumnos en otros establecimientos. Según relatan las familias, la respuesta oficial fue el envío de un listado de escuelas cercanas.

En paralelo, los padres comenzaron a organizarse para reunir información y buscar vacantes en otros colegios de manera conjunta, con el objetivo de sostener, en la medida de lo posible, la continuidad de los grupos y evitar la dispersión de los alumnos.

Docentes y padres reunidos junto a autoridades presentes de SADOP Fabián Marelli

Vanesa, madre de Isabella, una alumna de 11 años que debía pasar a sexto grado, contó que su hija no tiene boletín ni ninguna documentación que certifique que finalizó el año académico 2025, por lo que esta mañana, en medio de la protesta, intentaba contactar a la directora para obtener un certificado que acredite el pase de grado.

La falta de documentación no impidió que pudiera inscribir a la menor en una escuela pública ubicada a dos cuadras de su casa. Priorizó la cercanía, aunque afirma que más adelante buscará trasladar a su hija a una institución donde pueda reencontrarse con sus amigos. “Era su grupo de toda la vida”, explicó.

En diálogo con LA NACION, el rector señaló: “Conozco a los chicos desde primaria. Este colegio es único por su sentido de pertenencia”. Y agregó: “Esto es lo que más me duele”.

La fachada del Instituto Formar Futuro Nicolás Suárez

El cierre de esta institución no es un caso aislado. En los últimos años, se multiplicaron las noticias de colegios que cerraban o se fusionaban para sobrevivi r. Algunos, incluso, sin tiempo para retirar documentación o reubicar a sus alumnos. Entre las causas, se repiten la baja de matrícula por la caída de la natalidad, la situación económica, la enorme morosidad en las cuotas y la situación pospandemia.

La última comunicación de los dueños

El 26 de enero, antes de borrar la web y las redes sociales del Instituto Formar Futuro, los dueños del establecimiento educativo enviaron un correo dirigido a docentes y familias comunicando el cierre. En el texto, informaron que “el colegio atravesaba desde hacía varios años una situación económica y financiera crítica, junto con serias dificultades administrativas”.

Señalaron que la continuidad de la institución se volvió inviable por “juicios laborales con sentencias y actualizaciones imposibles de afrontar”, “una presión fiscal creciente y altos costos financieros” y “la imposibilidad de actualizar los aranceles en un contexto de inflación sostenida”.

También mencionaron entre los causantes del cierre “la pérdida de matrícula tras la apertura de escuelas públicas en las inmediaciones”, “exigencias de mejoras edilicias y planes de modernización sin financiamiento” y “la falta de acceso al crédito bancario”. A ese escenario sumaron “conflictos reiterados con los sindicatos docentes, con reclamos considerados desmedidos”.

Tras esta comunicación, sostienen las autoridades educativas y los padres, nadie logró comunicarse con los dueños. La casilla desde la que los propietarios del establecimiento enviaron el mensaje fue bloqueada.

La posición de la Ciudad

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires comunicaron que desde un primer momento trabajaron para garantizar la continuidad educativa de todos los estudiantes.

“Se elaboraron listados de vacantes en escuelas cercanas, se brindó acompañamiento personalizado a las familias, y cuando fue necesario, se ofrecieron vacantes en establecimientos de gestión estatal —dijeron—. En particular los estudiantes de 7° y 5° año ya fueron reubicados en otras instituciones para asegurar la continuidad de sus trayectorias escolares, bajo la coordinación de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, pertinente al Ministerio de Educación de la Ciudad."

Además, informaron que la Institución Formar Futuro contaba en 2025 con 247 estudiantes matriculados y registraba 186 estudiantes para el ciclo lectivo 2026. “La institución recibía 80% de aporte estatal, destinado al pago de salarios de los docentes. Las transferencias se realizaron en tiempo y forma, incluyendo el último aporte efectuado en enero para cubrir los sueldos de diciembre, que no fueron abonados por la entidad propietaria, responsable de la administración de esos fondos”, dijeron.

Según informaron fuentes oficiales, en enero al tomar conocimiento del incumplimiento de los pagos de haberes docentes, el Ministerio de Educación actuó de manera inmediata y sostenida, intimando el pago de salarios, suspendiendo transferencias, iniciando un sumario administrativo y presentando una denuncia penal. “A partir de esta intervención la Fiscalía tomó el caso, ordenó un allanamiento y labró el acta correspondiente, lo que derivó en la clausura del establecimiento”, detallaron.

Con el objetivo de evitar cierres intempestivos y acompañar a las comunidades educativas, se dictó la Resolución Ministerial 92/MEDGC/26 que establece pautas obligatorias para la prevención, acompañamiento y tramitación de solicitudes de cancelación de institutos privados.

La normativa exige aviso anticipado a las familias, planificación del proceso, resguardo de la documentación escolar y estrategias de reubicación, priorizando el interés superior de los estudiantes y la continuidad de sus trayectorias educativas.



