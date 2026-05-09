Nuevas becas para estudiantes en Chicago: quiénes son elegibles para recibir la ayuda de Brandon Johnson

El alcalde Brandon Johnson, la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés) y las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés) lanzaron el plan “Elevating Futures Red Line Extension Scholarship Fund”. Se trata de un programa que otorgará recursos de hasta 3000 dólares por año a estudiantes con necesidades financieras, por un máximo de cinco años durante su etapa universitaria.

Requisitos de elegibilidad para las becas en Chicago

Los candidatos deben ser estudiantes de último año de secundaria

Estar inscritos en una escuela de CPS o respaldada por CPS

o respaldada por CPS Vivir o asistir a clases en el área delimitada para el proyecto en Chicago

Tener un promedio no ponderado mínimo de 3.0

Los códigos postales elegibles son 60619, 60620, 60628, 60643 y 60827, según el comunicado oficial

Las nuevas becas a las que los estudiantes de Chicago podrán aplicar hasta el 31 de mayo Imagen de gpointstudio en Freepik

El fondo total de US$250 mil beneficiará a tres estudiantes por año desde 2026 hasta 2030. Las ayudas serán suministradas por la organización sin fines de lucro Chicago Scholars, que asiste a jóvenes de alto rendimiento, primera generación universitaria y con escasos recursos.

Hasta cuándo se pueden solicitar las nuevas becas de Chicago

El proceso de inscripción para las nuevas becas en Chicago cierra el 31 de mayo. Las autoridades anunciarán a los ganadores de los beneficios durante el verano de 2026.

La iniciativa surgió por la colaboración con Walsh-VINCI Transit Community Partners. Esta empresa es la contratista del proyecto de extensión de la Línea Roja, valorado en US$5700 millones.

Al tiempo, la extensión de transporte público finaliza sus obras en 2030. El programa educativo busca fortalecer la fuerza laboral con más acceso a carreras con alta demanda.

El alcalde Brandon Johnson preesumió el lanzamiento de las nuevas becas en Chicago

Cómo solicitar las nuevas becas de Chicago

En el sitio de Chicago Schoolars se encuentra disponible un enlace donde los interesados pueden aplicar para las nuevas becas en la ciudad. La solicitud deberá ser enviada por ese medio antes de la fecha límite junto a los siguientes documentos:

Información sobre el contexto general de la persona.

Certificado de estudios de secundaria.

Declaración de impuestos familiares de 2024.

Informe de ayuda estudiantil en caso de que corresponda.

Cartas de concesión de ayuda financiera.

Currículum.

No más de dos cartas de recomendación.

Ensayo de menos de 650 palabras en el que se explique por qué se solicita la beca.

Los altos funcionarios de Chicago valoraron las nuevas becas

El alcalde Johnson destacó, en medio del anuncio, la importancia que tendrá la iniciativa de las nuevas becas para el crecimiento educacional y profesional de Chicago. “Representa una valiosa inversión en nuestros estudiantes y en el desarrollo de nuestra fuerza laboral, ampliando el acceso a oportunidades educativas que abren puertas y transforman vidas”, declaró el mandatario.

Además, agregó: “Por eso, inversiones como la de RLE son tan importantes para el futuro de nuestra ciudad. Este apoyo fundamental impulsará a jóvenes talentosos a seguir carreras con alta demanda, al tiempo que fortalece nuestra fuerza laboral”.

El alcalde Brandon Johnson sobre los salarios en el mercado laboral de Chicago

Por su parte, la Dra. Macquline King, directora ejecutiva de las CPS, remarcó que muchos estudiantes son talentosos pero carecen de los recursos necesarios para afrontar su formación. “El Fondo promueve el desarrollo del futuro, ayuda a aliviar esta carga para que los jóvenes de Chicago puedan apoyar mejor sus sueños”, dijo.