Amadou Boudou volvió al Senado y criticó la política económica del Gobierno

Con la presencia del ex vicepresidente, Amado Boudou, el Senado de la Nación conmemoró hoy el décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género. En un acto en el que participaron la Federación Argentina LGBT+ y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, dirigentes y funcionarios del oficialismo celebraron en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

“Pensé que había podido ser el mejor vicepresidente, pero varón. Ahora hay alguien que es mucho mejor, sin dudas”, comenzó Boudou, y siguió: “[Estoy] muy, muy emocionado. Muy contento”. El ex vicepresidente supo ser titular de la Cámara alta al momento de la sanción de la Ley de Identidad de Género.

Tras agradecer al senador nacional Carlos Linares por la organización del evento, Boudou extendió palabras de reconocimiento al resto de dirigentes en el panel, entre quienes estuvo la titular de la Inadi, Victoria Donda, y la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

“Vivimos en el mundo de la dictadura del capital, patriarcal y depredador del medio ambiente”, sostuvo Boudou, y siguió: “Aquí, en la República Argentina, estamos celebrando la vida, celebrando la igualdad, sabiendo que es muchísimo lo que falta, pero no vamos a dejar que nos quiten la alegría de celebrar lo hecho”.

El ex vicepresidente advirtió que los conflictos que existan en la sociedad, “la política debe resolverlos a favor de las mayorías”. “A favor de aquellos que menos posibilidades materiales tienen”, subrayó.

En este sentido, Boudou hizo mención al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. “No creo que la Argentina deba crecer para pagarle al Fondo [Monetario Internacional], al FMI que le paguen los que se beneficiaron con las políticas del Fondo, que no fue el pueblo argentino”, consideró.

Y agregó: “Los recursos del presupuesto público que sean para la mejora de la vida de los argentinos”.

Así, Boudou señaló: “En esa lucha vamos a seguir encontrándonos, con diferencias, pero sabiendo que hay un rumbo que nos une a todas y a todos”.

“El rumbo no sabe o no debe saber de superávit fiscal, de emisión monetaria, de pagos de la deuda. Esas son herramientas, son instrumentos”, dijo, y enfatizó: “Nuestro objetivo, sin dudas, del rumbo es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. No debemos confundir herramientas con objetivos, porque lo que estamos celebrando es la vida de hermanos y hermanas en pie de igualdad”.

Y cerró: “Nuestra historia es demasiado larga como para que no entendamos que la igualdad es la Justicia social. No puede haber justicia social sin independencia económica, no puede haber independencia económica sin soberanía política. A seguir luchando”.