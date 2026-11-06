Amor propio y relaciones: qué enseña la frase de El Principito sobre el manejo de las emociones

La reconocida obra, que mezcla fábulas, filosofía y reflexiones profundas, revela frases resonantes que pueden influir en la vida cotidiana de los seres humanos
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El Principito, un clásico escrito por Antoine de Saint-Exupéry y publicado en 1943, es una de las obras más reconocidas a nivel internacional, ya que fue traducida y leída alrededor del mundo.
El libro, que contiene fábulas, filosofía y reflexiones profundas sobre la vida, comienza con el relato del autor que -en primera persona- describe su experiencia como aviador perdido en el Sahara y donde encuentra al pequeño príncipe, proveniente del asteroide B-612, que convive con tres volcanes y una flor que intenta cuidar.
Debido a la aparición de la flor y acostumbrado a entretenerse al quitar las malas hierbas y observar la puesta del sol, decide cuidarla, pero descubre que se trata de una tarea más compleja de lo que pensaba. Es por eso que emprende un viaje en búsqueda de un amigo; es allí donde encuentra al piloto.
A lo largo de toda la obra, el narrador y el personaje dialogan sobre la vida y los vínculos mientras viajan alrededor de diferentes planetas, donde aparecen distintos personajes y situaciones que reflejan distintos aspectos de la sociedad. El caso de la aparición de la rosa, la flor que encuentra el Principito en su planeta, le plantea al lector la importancia del cuidado y la responsabilidad, ya que el amor genuino no se basa en la perfección, sino en la intención y el compromiso continuo.
En medio de estos viajes que emprenden ambos personajes, surge la frase: “Sos el dueño de tu vida y tus emociones, nunca lo olvides; para bien y para mal”, que intenta hacer hincapié en la importancia de las decisiones de los individuos, ya que cada uno es responsable de las decisiones que toma. Esta reflexión reside en que muchas veces se tiende a culpar al resto por decisiones propias.
15 frases que resuenan luego de leer El Principito
Con el fin de provocar ciertas reflexiones internas, las siguientes frases son las que más resuenan tras leer la obra:
- Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta.
- Los hombres se meten en los trenes pero no saben a dónde van. No saben qué quieren ni saben qué buscar.
- Las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse.
- Eres el dueño de tu vida y tus emociones, nunca lo olvides. Para bien y para mal.
- Todas las personas grandes han sido niños antes. Pero pocas lo recuerdan.
- El viento los lleva a los hombres. No tienen raíces. Les molesta mucho no tenerlas.
- En tu tierra los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín... y no encuentran lo que buscan.
- Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo.
- No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo.
- Es una locura odiar a todas las rosas sólo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños sólo porque uno de ellos no se cumplió.
- Se debe pedir a cada cual, lo que está a su alcance realizar.
- Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo eres un verdadero sabio.
- A veces tenemos que aguantar a las orugas, si queremos disfrutar de las mariposas.
- Debí juzgarla por sus actos, y no por sus palabras.
- Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día, cada uno pueda encontrar la suya
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