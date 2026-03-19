Ante la caída en los recursos que envía Nación, Santa Fe crea un fondo propio para sostener la educación técnica

El Gobierno de Santa Fe puso en marcha el Fondo Provincial de Educación Técnica. Ante la caída del envío de recursos nacionales, el gobierno provincial anunció una alternativa que busca garantizar el funcionamiento, la actualización tecnológica y el desarrollo de las 172 escuelas técnicas.

“Las escuelas técnicas son la herramienta para el desarrollo de la provincia”, dijo al anunciarlo el gobernador Maximiliano Pullaro. “Queremos que las escuelas técnicas y agrotécnicas cuenten con el equipamiento, la tecnología y la innovación que necesitan para formar a nuestros jóvenes”, afirmó Pullaro, quien remarcó que estas instituciones “son la herramienta para el desarrollo de la provincia de Santa Fe”.

Con un piso de $ 3500 millones, la herramienta está destinada a financiar proyectos educativos en las 172 escuelas técnicas públicas y privadas del sistema santafesino. El acto se realizó el miércoles en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, con la participación de los ministros de Educación provincial, José Goity; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y del secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Ernesto Cepeda.

“Las escuelas técnicas necesitan inversión y hoy en Santa Fe apareció la plata”, afirmó Cepeda quien cCalificó la iniciativa como “un día histórico” y valoró el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial. “Hay que celebrar esto porque parece mentira hoy en día que patronal y gremio estemos haciendo algo en conjunto y celebrándolo”, afirmó.

Asimismo, advirtió sobre el escenario nacional y la caída de financiamiento, y sostuvo que la decisión provincial permite garantizar el funcionamiento del sistema. “Esto no solo apunta al desarrollo socioproductivo, sino también a garantizar la estabilidad laboral de nuestros compañeros”, agregó.

Financiamiento

La iniciativa contempla aportes económicos destinados a mejorar las condiciones institucionales y potenciar la educación técnico-profesional. Entre sus objetivos se incluyen la actualización de talleres y laboratorios, la adquisición de equipamiento e insumos, el impulso a proyectos de innovación tecnológica y el fortalecimiento de prácticas profesionalizantes.

Pullaro afirmó que en los primeros 26 meses de gestión se realizaron más de 6000 intervenciones a través del programa Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas (FANI) en unos 2500 establecimientos educativos. y destacó que el nuevo fondo contará con “un piso de $3500 millones en una primera etapa, que sextuplica los fondos que enviaba Nación”, y que “no tiene techo”, en línea con la apuesta al desarrollo productivo provincial.

Por su parte, el ministro de Educación José Goity señaló que “las escuelas técnicas forman parte de la columna vertebral del proyecto educativo y productivo de la provincia”, y advirtió sobre “las serias dificultades a nivel nacional en el financiamiento de los fondos que habitualmente se transferían”.

“Es nuestra obligación garantizar la formación de los chicos y chicas y el trabajo docente, que se sostienen con infraestructura y financiamiento”, expresó.

“Es nuestra obligación garantizar la formación de los chicos y chicas y el trabajo docente, que se sostienen con infraestructura y financiamiento”, afirmó Goity Gobierno de Santa Fe

Por su parte, Puccini definió al fondo como “una de las herramientas más importantes que pone en marcha el Gobierno Provincial”, y sostuvo que permitirá fortalecer una oferta educativa alineada con la matriz productiva santafesina.

Y prometió que la medida se complementará con inversiones en ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa y acompañar al entramado productivo.

Del acto también participaron el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; los senadores provinciales Paco Garibaldi, Leticia Di Gregorio y Rodrigo Borla; diputados provinciales; autoridades de los ministerios de Educación y Desarrollo Productivo; intendentes y presidentes comunales; concejales y representantes de escuelas técnicas y agrotécnicas.