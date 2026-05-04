Qué pasó con el posible brote de hantavirus que se detectó en un crucero que salió de Ushuaia

Un crucero que partió desde la Argentina quedó en el centro de una alerta sanitaria internacional tras un posible brote de hantavirus que ya dejó al menos tres muertos y varios casos sospechosos a bordo. La embarcación zarpó el 20 de marzo desde Ushuaia y ahora se encuentra frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento hay una infección confirmada por laboratorio y otros cinco casos bajo investigación. En total, seis personas presentaron síntomas compatibles con la enfermedad: tres fallecieron, una permanece internada en estado crítico en Sudáfrica y dos continúan a bordo.

El comunicado de la OMS

Cómo se originó el brote en el barco

El foco se detectó en el crucero MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions. El primer caso fue el de un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas durante la travesía y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado luego a la isla de Santa Elena.

Su esposa, de 69 años, también se contagió y falleció tras ser evacuada a un hospital en Johannesburgo. Ambos eran oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal seguiría a bordo del buque, según las primeras informaciones.

Pacientes graves y posibles evacuaciones

Otro pasajero, un ciudadano británico de 69 años, permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica. En paralelo, hay dos casos activos que continúan en el barco y cuya evacuación está en evaluación.

El crucero se encuentra frente a Praia, en Cabo Verde, a la espera de definiciones. Las autoridades analizan trasladar a los pacientes a ese país para su aislamiento y tratamiento, en coordinación con organismos internacionales.

El barco permanece frente al puerto de Praia, capital del país insular soberano de África - - AFP

Qué dicen las autoridades sanitarias

Desde la Organización Mundial de la Salud buscaron llevar tranquilidad al señalar que el riesgo para la población general es bajo. “No hay ningún motivo para ceder al pánico, ni para imponer restricciones de viaje”, indicaron, y remarcaron que el virus no se transmite fácilmente entre personas.

El comunicado del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

En la Argentina, el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego aseguró que no existen casos confirmados en la provincia ni vínculo epidemiológico con el brote detectado en el crucero. También recordó que las zonas endémicas del hantavirus en el país se concentran principalmente en regiones cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

El crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde - - AFP

Qué es el hantavirus y por qué preocupa

El hantavirus es una enfermedad viral grave que se transmite a los humanos por el contacto con roedores infectados, especialmente a través de partículas presentes en su orina, saliva o heces.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe —fiebre, dolores musculares, náuseas—, pero en los casos más severos puede evolucionar rápidamente hacia un cuadro respiratorio crítico, con acumulación de líquido en los pulmones y riesgo de shock.

El hantavirus es una enfermedad viral grave que se transmite a los humanos por el contacto con roedores infectados Frank Franklin II - AP

El episodio en el crucero ocurre en un contexto de aumento de casos en la Argentina, donde en 2025 se registraron al menos 22 muertes por esta infección, lo que llevó a reforzar las alertas sanitarias y el monitoreo epidemiológico.