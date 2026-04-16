Aparecieron amenazas de un tiroteo en el Pellegrini: “Viernes 16, los vamos a matar”

La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), denunció la aparición de una pintada con amenazas de un tiroteo en en el interior de las instalaciones de la institución educativa. Se trata de un caso similar al reportado en otras 12 escuelas del país a menos de un mes del del asesinato de un menor en un colegio de San Cristóbal, Santa Fe.

A través de un comunicado oficial, el Carlos Pellegrini denunció el grafiti como un contenido que “promueve discursos de odio, discriminación y amenazas”, sin identificar el lugar en el que fue encontrado.

La imagen de la pintada en el establecimiento del barrio porteño de Recoleta circuló en redes sociales. En ella se lee la consigna: “Viernes 16 los vamos a matar, tiroteo CECAP en serio”, escrita con con tinta negra sobre la superficie de una pared con un hueco.

El frente del Colegio Nacional Carlos Pellegrini ubicado en el barrio porteño de Recoleta Ricardo Pristupluk

El caso se suma a los documentados en otros colegios de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, así como en Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén. Todos de carácter similar: con la fecha escrita, anunciando que un tiroteo iba a ocurrir y advirtiendo a los alumnos que no asistieran a las instituciones.

“Desde el equipo de conducción expresamos nuestro absoluto y categórico rechazo a estas manifestaciones que no sólo infringen nuestros reglamentos sino que también atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental de nuestra institución”, expresaron las autoridades del Carlos Pellegrini en el comunicado difundido en sus redes sociales.

El comunicado completo de la Escuela Superior Económica, Carlos Pellegrini

En ese sentido, enfatizaron que se tomaron “medidas de prevención” para minimizar los “conflictos que se suceden cotidianamente a partir de los dispositivos de intervención con los que la escuela cuenta”. Entre ellos, mencionaron “talleres y espacio de trabajo con los estudiantes desde el equipo de las tutorías”.

Por otro lado, el escrito menciona que la institución continuará trabajando en “convivencia y el ejercicio de la ciudadanía” para reforzar contenidos “de prevención de violencia y bullying”, junto con “espacios de escucha activa para que los estudiantes puedan expresar sus inquietudes en un entorno seguro”. No obstante, indicaron que “los graffitis ya fueron documentados y removidos”.

Las diferentes amenazas registrados en las últimas semanas han requerido la intervención judicial para determinar si se trataba de una advertencia real. Por el momento, consideran que se trata de un reto viral acordado por jóvenes en redes sociales, pero la Justicia ha llevado a cabo allanamientos en los domicilios de diferentes alumnos para identificar a los autores.