Otro tiroteo en una escuela en Turquía: al menos 10 muertos y 13 heridos

ANKARA.- Un estudiante de 14 años abrió fuego este miércoles en dos aulas de una escuela del sureste de Turquía, donde mató a nueve personas e hirió a otras 13, dijo un funcionario.

El gobernador provincial de Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, indicó que el estudiante, que también murió, tenía armas que pertenecían a su padre, un agente de policía. Entre las víctimas había un maestro, confirmó. El motivo del ataque todavía se desconoce.

Medios turcos informaron de un despliegue de policías y ambulancias a una escuela del sureste después de que se escucharan disparos.

“Lamentamos nueve fallecidos y trece heridos. Seis están actualmente en cuidados intensivos, tres en estado crítico”, indicó un ministro turco a la prensa. La muerte del tirador no está incluida en esa frase.

Dolor en Turquía IHA - IHA

“Un estudiante acudió a la escuela con armas que creemos que pertenecían a su padre en su mochila. Entró en dos aulas y abrió fuego al azar, causando heridos y muertos”, dijo a los periodistas el gobernador Unluer. Las aulas acogían a alumnos de unos diez años, indicó el gobernador.

El atacante era hijo de un exagente de policía, indicó Ünlüer, y portaba cinco armas y siete cargadores. “Sospechamos que pudo haber tomado las armas de su padre”, sostuvo, para luego agregar: “Se disparó a sí mismo. Aún no está claro si se trató de un suicidio o si ocurrió en medio del caos”.

En tanto, la policía detuvo al padre del atacante, Ugur Mersinli, informó la agencia de noticias oficial Anadolu.

Otro tiroteo en una escuela en Turquía: al menos nueve muertos y 13 heridos (IHA via AP) IHA - IHA

Imágenes difundidas por la agencia de noticias privada IHA muestran a una persona, con el cuerpo y el rostro cubiertos, siendo evacuada en una ambulancia, así como a padres de alumnos llorando en las inmediaciones del centro.

En videos publicados en las redes también se puede ver cómo al menos dos personas eran subidas a ambulancias ante la escuela secundaria en la provincia de Kahramanmaras.

Tiroteo en una escuela en Turquía

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, declaró que los fiscales pusieron en marcha una investigación inmediata sobre el tiroteo y el presidente Recep Tayyip Erdogan prometió que “se rendirán cuentas”, en una intervención ante el partido gobernante AKP.

Este tipo de incidentes es relativamente raro en Turquía, donde, según estimaciones de una fundación local, circulan decenas de millones de armas de fuego, la mayoría de forma ilegal.

Si bien los tiroteos en escuelas no son comunes en ese país, a veces se reportan ataques con arma blanca. En marzo, un exalumno ingresó a una escuela secundaria en Estambul y apuñaló a una profesora de biología, que luego murió a causa de las heridas. Un estudiante y otro docente también resultaron heridos antes de que el atacante fuera arrestado.

Otro tiroteo escolar ayer

El martes, un exalumno de 18 años armado con un rifle de caza dejó 16 heridos en un instituto técnico de la provincia turca de Sanliurfa, en el sureste. Luego del ataque, el tirador se suicidó después de ser acorralado por la policía.

Tiroteo en una escuela de Turquía

El ataque dejó 10 estudiantes, cuatro maestros, un empleado de la cantina y un agente de policía heridos, dijo Sildak. Si bien la mayoría de ellos estaban siendo atendidos en Siverek, cinco de los maestros y estudiantes heridos fueron trasladados a un hospital en la capital provincial porque sus lesiones eran más graves, dijo el gobernador Hasan Sildak.

El motivo para el ataque sigue sin estar claro. La televisora NTV y otros reportes en medios dijeron que el agresor había amenazado con un ataque a la escuela en redes sociales antes del tiroteo.

Agencias AP y AFP.