Aprehendieron al enfermero del geriátrico de Mar del Plata tras agredir a una mujer: “Por qué no te morís de una vez”

MAR DEL PLATA.- Un empleado de una residencia geriátrica local, a cargo de la atención y el cuidado de los internados, resultó aprehendido por la policía tras recibir una denuncia penal por insultar, maltratar y lesionar a dos adultas mayores. Las violentas agresiones quedaron registradas en las cámaras de seguridad del lugar. Tras notificarlo sobre la formación de una causa en su contra, la Justicia dispuso que recupere la libertad mientras avanza la investigación judicial por el delito de lesiones leves.

El agresor, identificado como Nicolás Cichero según fuentes de la investigación, tiene 37 años y se desempeña como enfermero en el establecimiento denominado David. La residencia geriátrica se sitúa en el barrio marplatense de San Juan, con domicilios reportados en la calle Rivadavia al 4015 y en la zona de Funes al 1700. La Fiscalía N°7 requirió la comparecencia del sujeto a partir de una presentación judicial efectuada por las autoridades del hogar, quienes pusieron a disposición todo el material grabado y ofrecieron aportar información y testimonios, de acuerdo con datos a los que pudo acceder LA NACION.

El caso salió a la luz cuando la encargada de turno advirtió que una de las víctimas se quejaba de que tenía dolores. Al escucharla, se acercó, corroboró las lastimaduras y recurrió a las cámaras de seguridad del establecimiento. Fotografías posteriores incorporadas a la pesquisa permiten observar que la mujer exhibía escoriaciones en el rostro, específicamente en torno a la boca, que los investigadores atribuyeron al maltrato físico del empleado.

Las imágenes captadas por el sistema de vigilancia resultaron concluyentes para la fiscalía de turno. Las secuencias permiten ver cómo, mientras el enfermero alimentaba a dos residentes de manera simultánea, una de ellas se resiste a abrir la boca. Ante esta situación, el agresor la obliga a comer a la fuerza y le pega con una cuchara en los labios. Cuando la víctima intenta defenderse con un brazo, Cichero la zamarrea y la traslada en su silla de ruedas hacia el dormitorio.

El inicio de la secuencia del maltrato denunciado ante la Justicia

El ataque continuó fuera del comedor. En la cámara de seguridad instalada en esa otra habitación, el registro audiovisual documentó cómo el acusado mueve a la interna con violencia para acostarla. Durante ese tramo, le repite: “Por qué no te morís de una vez, hija de puta”. El expediente consigna que “Morite” es la expresión que más le reitera mientras la desviste, le quita las zapatillas y la acuesta en la cama.

Las grabaciones en las que se advierten las situaciones de maltrato pronto tomaron estado público en la ciudad y generaron una suerte de búsqueda popular del enfermero. Según pudo saber LA NACION, un grupo de personas se movilizó ayer por la tarde hasta el domicilio del acusado, situado en la zona oeste, con intenciones de tomar justicia por mano propia.

Al llegar a la vivienda, se encontraron con su madre, quien les explicó que no mantenía contacto con su hijo desde el martes. De este modo, los manifestantes verificaron que el imputado no había concurrido allí en los últimos días.

El segundo video de la secuencia del maltrato denunciado ante la Justicia

En paralelo a los incidentes vecinales, efectivos de la Policía Científica se presentaron ayer por la tarde y trabajaron hasta anoche en la residencia geriátrica, donde ocurrió el hecho.

El personal de la policía bonaerense completó un relevamiento de evidencias y recolectó elementos de prueba que se incorporarán a la causa penal en curso. Al mismo tiempo, diversas dependencias revisaban la condición de funcionamiento del lugar y el estado de sus correspondientes habilitaciones, trámites que exigen una instancia municipal y otra de alcance provincial.

No se descarta que, frente a eventuales incumplimientos que superen este caso de agresión puntual, las autoridades apliquen algún tipo de inhabilitación o clausura sobre el establecimiento.