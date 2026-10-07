Aprendizaje del día, de Friedrich Nietzsche, filósofo: “La forma más segura de corromper a un joven es enseñarle a tener en mayor estima a quienes piensan como él que a quienes piensan diferente”

Friedrich Nietzsche fue uno de los pensadores que más cuestionó las certezas de su época. A lo largo de su obra, reflexionó sobre la moral, la educación, la libertad y la forma en que las personas construyen sus creencias. Entre las reflexiones que se le atribuyen, destaca una advertencia sobre la formación de los jóvenes: “La forma más segura de corromper a un joven es enseñarle a tener en mayor estima a quienes piensan como él que a quienes piensan diferente”.

La idea puede interpretarse como una alerta ante una educación que enseña a valorar a las personas según el grado de coincidencia con las opiniones propias. Para Nietzsche, aprender a pensar no consiste en adoptar respuestas como verdades definitivas, sino en desarrollar la capacidad de ponerlas a prueba y confrontarlas con aquello que las contradice.

El valor de cuestionar las propias certezas

Una de las claves de la filosofía nietzscheana reside en la necesidad de dudar de lo que parece evidente. En lugar de aceptar una postura por el simple peso de la autoridad o la tradición, propone someterla a un examen personal.

La frase de Friedrich Nietzsche reflexiona sobre la fuerza que puede dar un propósito de vida para enfrentar los obstáculos, la incertidumbre y los momentos difíciles

En ese proceso, el desacuerdo cumple un rol fundamental. Escuchar una postura divergente permite descubrir argumentos no considerados y obliga a revisar las razones detrás de las convicciones previas. Esto no implica validar cualquier punto de vista: analizar una postura también brinda las herramientas para refutarla cuando no resulta convincente.

La comodidad de escuchar siempre lo mismo

El riesgo de rodearse únicamente de personas que comparten una misma visión es que la posibilidad de cuestionamiento desaparece. Cuando el entorno confirma de manera constante lo que se cree, es fácil mantener las certezas, pero se vuelve más difícil reconocer los propios errores.

La discrepancia, en cambio, introduce una incomodidad necesaria. Obliga a detenerse, comparar argumentos y evaluar por qué se sostiene una postura determinada. En ocasiones, esa confrontación puede conducir a modificar un pensamiento.

La frase atribuida a Nietzsche señala esa inclinación humana a buscar aprobación. Aunque resulta agradable encontrar coincidencia y sentir que se tiene razón, el verdadero desafío intelectual surge al escuchar a alguien capaz de señalar una contradicción o poner en duda una certeza.

Desde esta perspectiva, pensar con independencia no significa rechazar las ideas ajenas, sino conservar la capacidad de evaluarlas sin decidir de antemano que alguien merece mayor consideración simplemente por pensar de la misma manera.