Aprueban en Diputados el proyecto de Inocencia Fiscal II; el Senado define hoy 67 pliegos judiciales

El Gobierno consiguió aprobar en Diputados la Inocencia Fiscal II . La reforma busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden formalizar ahorros sin penalidades: los funcionarios quedaron fuera de los beneficios del régimen. La iniciativa pasa ahora al Senado, al igual que el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tuvo media sanción con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

La reforma busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden formalizar ahorros sin penalidades: los funcionarios quedaron fuera de los beneficios del régimen. La iniciativa pasa ahora al Senado, al igual que el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tuvo media sanción con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. El Senado sesiona para aprobar cerca de 70 pliegos judiciales . La Cámara Alta se va a reunir hoy para avalar los nombramientos de 67 jueces y fiscales federales que ya fueron dictaminados por la Comisión de Acuerdos. Además, va a tratar cinco tratados internacionales firmados por la Argentina.

La Cámara Alta se va a reunir hoy para avalar los nombramientos de 67 jueces y fiscales federales que ya fueron dictaminados por la Comisión de Acuerdos. Además, va a tratar cinco tratados internacionales firmados por la Argentina. Se reanuda el juicio por la muerte de Diego Maradona. Hoy está prevista la declaración de tres profesionales de la junta médica que intervino para definir cómo era el estado de salud del Diez al momento de su fallecimiento. Será la primera audiencia después de que Swiss Medical reconociera que por error había entregado a la junta documentación que no era del exfutbolista, sino de don Diego Maradona.

Hoy está prevista la declaración de tres profesionales de la junta médica que intervino para definir cómo era el estado de salud del Diez al momento de su fallecimiento. Será la primera audiencia después de que Swiss Medical reconociera que por error había entregado a la junta documentación que no era del exfutbolista, sino de don Diego Maradona. Suben a 270 los muertos en Nepal . La crecida repentina del río Bhote Koshi arrasó viviendas, rutas, puentes y centrales hidroeléctricas en una región fronteriza con el Tíbet. El torrente de lodo y piedras invadió todo; las autoridades continúan con la búsqueda de cientos de desaparecidos.

La crecida repentina del río Bhote Koshi arrasó viviendas, rutas, puentes y centrales hidroeléctricas en una región fronteriza con el Tíbet. El torrente de lodo y piedras invadió todo; las autoridades continúan con la búsqueda de cientos de desaparecidos. River quedó eliminado de la Sudamericana. Perdió por penales 8-7 ante Independiente Santa Fe después de igualar 1 a 1 en el Monumental y el empate global en la serie. Driussi abrió el marcador, pero Fagúndez terminó empatando. El futuro del técnico de River es una incógnita tras la eliminación del club del torneo.

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