Incendios en la Patagonia: cuál es el principal obstáculo para frenar el avance del fuego

El avance de los incendios forestales en la Patagonia mantiene en vilo a pobladores y equipos de emergencia. Mientras las llamas continúan activas en distintos puntos de Chubut, los bomberos advierten que las condiciones climáticas se convirtieron en el principal enemigo a la hora de intentar contener el fuego.

En diálogo con LN+, Rubén Oliva, bombero que participa de los operativos, describió un escenario crítico marcado por la sequía y la falta de recursos naturales que ayuden a frenar el avance de las llamas. “La sequía es terrible, tremenda. Prácticamente no hubo nevadas en invierno y tampoco tenemos lluvias abundantes que colaboren”, explicó.

Arde la Patagonia

El principal obstáculo en los operativos

Según relató Oliva, el incendio comenzó el lunes 5 de enero en la zona de Puerto Patriada y luego se fue expandiendo de manera peligrosa. “El fuego fue rodeando por los laterales y tuvo otro frente en el Parque Nacional Los Alerces, que terminó de cerrarlo”, señaló.

A ese panorama se suman condiciones meteorológicas adversas. “Hemos tenido mañanas sin viento, y eso empeoró la situación porque el humo quedaba estático. Después, algunas tardes con mucho viento avivaban el fuego”, detalló.

En ese marco, el bombero indicó que el viento vuelve impredecible el comportamiento de las llamas y dificulta la planificación de los operativos.

Cuando no hay viento, el fuego se mantiene estático y dificulta la visibilidad del fuego Catriel Gallucci Bordoni

El desgaste físico y emocional de los brigadistas

Más allá del combate directo contra el fuego, Oliva remarcó el impacto humano que tiene la emergencia. “Llega un momento en que cuesta mucho acompañar y alentar al personal”, admitió. Sin embargo, destacó que la motivación principal sigue siendo la protección de las personas y sus hogares. “Lo que te impulsa es salvaguardar vidas y viviendas, y quedarse durante la noche para que el fuego no se escape”, afirmó.

El bombero también subrayó el rol silencioso de las familias que quedan del otro lado. “El trabajo del bombero es posible también gracias a las familias”, dijo, y puso como ejemplo una escena que refleja el sacrificio cotidiano: “Hace pocos días, un compañero festejó su cumpleaños en medio de los incendios, lejos de su esposa y de sus hijos”.