José Martí, filósofo cubano: “Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas”
Esta frase va más allá de lo que refiere a simple lectura; esconde una profunda conexión con el pasado de América Latina y los pueblos subyugados
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José Martí fue un filósofo, escritor, político y periodista cubano. Fundó el Partido Revolucionario Cubano y se convirtió en una figura central en la organización de la guerra por la independencia de su país. A lo largo de su vida escribió diferentes obras en las que profundizó sobre la realidad social de su pueblo y el de América Latina. Una frase que se le asocia es: “Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas”. ¿A qué refiere esto?
En primer lugar, este pronunciamiento se le atribuyó al cubano en varias ocasiones, aunque remite a otros personajes de la historia latinoamericana más recientes. De todas maneras, diferentes expertos analizaron esa frase desde el pensamiento de Martí, el cual encajaría perfectamente con su universo ético y moral.
“Vale más un minuto de pie”. Este fragmento se interpreta como un acto de resistencia. En su ensayo Tres Héroes, Martí escribió una línea que guarda el mismo espíritu: “Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía... Un hombre que oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado”. Para el cubano, una vida sin dignidad ni libertad no es vida; es una forma de muerte espiritual.
“Una vida de rodillas”. El siguiente fragmento de la frase se interpreta como una vida de sumisión. Es preferible ser fiel a los principios que mantenerse subyugado.
Los analistas del pensamiento martiano destacan que la metáfora de estar “de pie” no apela a un heroísmo violento o destructivo, sino a la firmeza de los valores propios frente a la opresión externa (en su contexto, el colonialismo español). Estar “de rodillas” representa la asimilación del sometimiento por miedo o comodidad material.
Martí consideraba que un instante de absoluta honestidad con vos mismo y con tu pueblo tiene un peso moral superior a décadas de complicidad silenciosa. Él mismo llevó esto a la práctica, muriendo en combate a los 42 años en Dos Ríos, coherente con su prédica.
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