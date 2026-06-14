José Martí, filósofo cubano: “Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas”

José Martí fue un filósofo, escritor, político y periodista cubano. Fundó el Partido Revolucionario Cubano y se convirtió en una figura central en la organización de la guerra por la independencia de su país. A lo largo de su vida escribió diferentes obras en las que profundizó sobre la realidad social de su pueblo y el de América Latina. Una frase que se le asocia es: “Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas”. ¿A qué refiere esto?

En primer lugar, este pronunciamiento se le atribuyó al cubano en varias ocasiones, aunque remite a otros personajes de la historia latinoamericana más recientes. De todas maneras, diferentes expertos analizaron esa frase desde el pensamiento de Martí, el cual encajaría perfectamente con su universo ético y moral.

José Martí fue un filósofo cubano que participó en la independencia de Cuba

“Vale más un minuto de pie”. Este fragmento se interpreta como un acto de resistencia. En su ensayo Tres Héroes, Martí escribió una línea que guarda el mismo espíritu: “Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía... Un hombre que oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado”. Para el cubano, una vida sin dignidad ni libertad no es vida; es una forma de muerte espiritual.

“Una vida de rodillas”. El siguiente fragmento de la frase se interpreta como una vida de sumisión. Es preferible ser fiel a los principios que mantenerse subyugado.

Los analistas del pensamiento martiano destacan que la metáfora de estar “de pie” no apela a un heroísmo violento o destructivo, sino a la firmeza de los valores propios frente a la opresión externa (en su contexto, el colonialismo español). Estar “de rodillas” representa la asimilación del sometimiento por miedo o comodidad material.

Martí consideraba que un instante de absoluta honestidad con vos mismo y con tu pueblo tiene un peso moral superior a décadas de complicidad silenciosa. Él mismo llevó esto a la práctica, muriendo en combate a los 42 años en Dos Ríos, coherente con su prédica.