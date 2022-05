La vacuna de Moderna provocó una fuerte respuesta inmunológica en niños de seis a 11 años, según un estudio

En lo que se ha convertido en un camino largo y tortuoso para proteger a los niños pequeños contra coronavirus, un estudio aseguró que la vacuna Moderna provocó una fuerte respuesta inmunológica en niños de seis a 11 años, según informaron investigadores el miércoles.

Tal como publicó The New York Times, Moderna informó que probó en un primer momento diferentes dosis de su vacuna, de 50 microgramos -la mitad de la dosis para adultos- en niños de seis a 11 años. Luego, los investigadores asignaron al azar a más de 4000 niños, que recibir dos inyecciones con 28 días de diferencia.

Tres cuartas partes de los niños recibieron la vacuna y el resto recibió inyecciones de placebo de agua salada. Para medir el poder de la inoculación, los investigadores analizaron los anticuerpos y encontraron que los niños que recibieron la vacuna produjeron niveles de anticuerpos ligeramente más altos que los observados en los adultos jóvenes, una señal prometedora.

No obstante, los ensayos no fueron lo suficientemente grandes como para evaluar la capacidad de la vacuna para prevenir enfermedades graves o la muerte. Pero basándose en un pequeño número de infecciones con la variante Delta entre los participantes, estimaron que esta vacuna tenía una eficacia del 88% contra la infección.

Moderna solicitó el lunes una autorización a la Administración de Drogas y Alimentos (F.D.A., por sus siglas en inglés) para el uso de la vacuna en niños más pequeños. Pero es poco probable que la autorización, si se otorga, aumente mucho las bajas tasas de inmunización entre los niños pequeños.

Hasta ahora, la vacuna Pfizer-BioNTech ha estado disponible para niños de cinco a 11 años desde noviembre, pero hasta el miércoles, solo el 28,7% había recibido dos dosis. No existe una vacuna contra el coronavirus disponible para niños menores de cinco años, lo que obliga a los padres a depender de medidas de protección menos confiables.

El mes pasado, Moderna le pidió a la F.D.A. que de luz verde a su vacuna para su uso en niños de seis meses a seis años. La agencia ya está revisando los datos de la compañía sobre adolescentes y se espera que decida sobre el uso de la vacuna Moderna en niños de todas las edades en junio.

Vacunación de niños en Vélez Sarsfield Gerardo Viercovich

En febrero, Pfizer y BioNTech también solicitaron la autorización de su vacuna para el uso en los niños más pequeños, pero retiraron la solicitud luego de que los datos sugirieran que dos dosis no produjeron una protección adecuada contra la variante Omicron.

Las empresas apuestan por una tercera dosis para reforzar la inmunidad en los niños. Se espera que la F.D.A. también revise esos datos en junio.

“Realmente no podemos hacerlo de esta manera en el futuro, no podemos dejar a los niños para lo último”, dijo a The New York Times la Dra. Sallie Permar, experta en vacunas pediátricas de Weill Cornell Medicine en Nueva York.

Y agregó: “El proceso ha sido particularmente confuso e injusto para los padres de los niños más pequeños, quienes aún no tienen acceso a una vacuna más de dos años después de la pandemia”.