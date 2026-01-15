Así estaban Buenos Aires y el AMBA en el pico del apagón

Tres de la tarde. Buenos Aires era una olla a presión. El termómetro marcaba 35 grados y el aire estaba pesado. En ese horario, pleno pico de calor y de consumo eléctrico, la Ciudad y gran parte del conurbano atravesaban uno de los momentos más críticos del apagón.

Según los datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ese fue el momento aproximado en el que la mayor cantidad de usuarios estaban afectados al mismo tiempo.

El mapa del apagón, punto por punto

Casi 600 mil usuarios estaban sin luz en simultáneo a esa hora. Por cada usuario, se estima por hogar promedio, hay cuatro personas.

De ese total, alrededor de 500 mil corresponden al área de Edenor, mientras que casi 100 mil estaban bajo la concesión de Edesur.

Los puntos que se ven en el mapa son cortes registrados uno por uno, con ubicación geográfica, empresa responsable y cantidad de usuarios afectados.

Zona Oeste, la más castigada

Al desagregar los datos por localidad y barrios, aparece un patrón que se repite. El oeste del conurbano bonaerense fue una de las regiones más afectadas durante el pico del apagón.

Entre las localidades con mayor cantidad de usuarios sin luz se destacan San Miguel, Bella Vista, Morón y Castelar.

Zonas densamente pobladas, con alto consumo residencial y comercial, que quedaron expuestas justo en el momento de mayor demanda eléctrica del día.

Desarrollo: María José Abad

Infografía: Gabriel Podestá