Así funcionan los bancos hoy, miércoles 31 de diciembre

Con la llegada del último día del año, muchos usuarios se preguntan que cambios se presentan en los servicios esenciales en todo el país. Los bancos de todo el país suspenden la atención al público, una medida que afecta la presencialidad en las sucursales, aunque garantiza el acceso a home banking.

El esquema de atención en las entidades financieras

Las instituciones bancarias informan en sus sitios oficiales que no habrá operatoria el 31 de diciembre y el 1° de enero de 2026. Las sucursales físicas no abren sus puertas al público general en todo el territorio nacional durante estos días, una disposición que repite el esquema de las jornadas previas de Navidad, donde tampoco hubo actividad en los salones de atención.

Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad el 31 de diciembre Richard Vogel - AP

Los canales electrónicos tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos están disponibles durante las 24 horas a pesar del cierre de las oficinas. Los clientes acceden a sus cuentas a través del home banking y la banca móvil para realizar transferencias, pagos de servicios y consultas de movimientos. Estas plataformas digitales garantizan la continuidad de las transacciones básicas sin interrupciones.

Cómo funcionan los servicios el 31 de diciembre y 1° de enero

Las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecen cerradas el miércoles 31 de diciembre y el 1° de enero. El Decreto 883/2025, que aparece en el Boletín Oficial, establece el otorgamiento de asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

Los colectivos funcionan con normalidad hasta la tarde y luego reducen la frecuencia de horarios y unidades. El 1° de enero, el servicio opera con el esquema de un día feriado. Los pasajeros deben prever demoras en los recorridos durante la noche de este miércoles.

Los colectivos funcionan con normalidad este 31 de diciembre, pero disminuyen su frecuencia con el correr del día Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Los trenes operan hoy con el cronograma de los días sábados. En horas de la tarde, la frecuencia disminuye de forma notoria y el horario del último tren se adelanta. El 1° de enero, los ferrocarriles prestan servicio con esquema de feriados y el último servicio sale a las 21 horas.

El servicio de Subte y el Premetro brindan traslado en un horario especial. Este miércoles el servicio funciona de 6 a 22 horas. El 1° de enero, el horario inicia a las 8 y termina a las 22 horas. El sitio oficial de la empresa Emova ofrece el detalle del funcionamiento de cada línea para los usuarios.

Los supermercados permanecen con horario reducido durante el 31 de diciembre, algunos abiertos hasta las 18 horas. Las cadenas cierran sus sucursales al público durante el 1° de enero, ya que es un feriado nacional.

Los supermercados permanecerán con horarios reducidos este 31 de diciembre JUAN MABROMATA - AFP

El estacionamiento rige sobre las avenidas y calles donde existe prohibición los días hábiles de 7 a 21 horas. Los conductores deben respetar la veda en pasajes, calles con Metrobus, ciclovías o espacios con restricciones las 24 horas. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los peajes funcionan hoy como en el fin de semana. La hora pico hacia la provincia de Buenos Aires ocurre entre las 11 y las 15 horas. En sentido hacia el centro porteño, la mayor afluencia sucede entre las 17 y las 21 horas. Las estaciones mantienen sus cabinas operativas para el flujo vehicular constante.

El 31 de diciembre está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 Rodrigo Néspolo

Los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta ocurren en un horario acotado. El ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sucede de 7.30 a 14 horas. La última recepción de trámites administrativos ocurre a las 13 horas. La última inhumación comienza a las 13.30 horas en todas las necrópolis mencionadas.

Cronograma de feriados 2026

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Todos los feriados para este 2026 Gemini

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.