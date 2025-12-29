Con el inicio de un nuevo año, muchas se preguntan cómo es el calendario de feriados 2026. Conocer los fines de semana largos y días no laborables permite anticipar cuándo hacer alguna escapada en el año.

Se pueden conocer las fechas de los feriados de 2026 a partir de la ley 27.399, conocida como “Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana”. Esta incluye un listado con todos los feriados nacionales, tanto inamovibles y trasladables.

Ya se conocen los fines de semana largo de 2026, ideal para planear una escapada

En tanto, la normativa ya mencionada indica que el Poder Ejecutivo puede mover feriados trasladables y establecer hasta tres “días puente” para crear fines de semana extendidos con fines turísticos. Es por ello que se determinaron los días no laborables para 2026.

En ese sentido, el pasado viernes 26 de diciembre el Gobierno dispuso la incorporación de tres días no laborables con fines turísticos en el calendario oficial de 2026. La medida se estableció a través de la resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se establecieron como días no laborables el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre del próximo año, con el objetivo de fomentar el turismo interno al ofrecer diferentes instancias del año para tener un período extendido de descanso.

De todos modos, aún queda ver si se corre algún feriado el próximo año. Para ello la administración de Javier Milei puede aplicar el nuevo criterio en los feriados trasladables que caen en sábado o domingo: desde este año se pueden mover al viernes o lunes inmediato para garantizar el descanso. Esta corrección a la ley 27.399 podría modificar significativamente la configuración final del calendario 2026.

Calendario de feriados 2026: así quedan los fines de semana largos y días no laborables, mes a mes

El calendario de feriados 2026

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

La diferencia entre feriado y día no laborable

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Mientras que en el 182 explica que los días no laborables son optativos para el empleador.

En el caso de los feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical. Es decir, que en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Mientras que en los días no laborables, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

El feriado nacional deberá abonarse el doble de una jornada habitual, mientras que en un día no laborable su remuneración es como la del salario simple.