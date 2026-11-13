Así se ve desde el aire la zona afectada por la explosión en Remedios de Escalada

Las imágenes aéreas por la policía bonaerense registradas tras la explosión e incendio que este viernes sacudieron a Remedios de Escalada permiten dimensionar la magnitud de los daños en la zona afectada. Los videos muestran el sector donde se originó el siniestro, en las inmediaciones de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, en el partido bonaerense de Lanús.

Según la información oficial difundida hasta el momento, el episodio ocurrió minutos antes de las 11 mientras personal de la empresa MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes. Durante esas tareas, una máquina dañó un caño de la red de distribución de gas, situación que derivó en una explosión y un incendio de gran magnitud.

Las tomas realizadas desde el aire muestran el perímetro donde trabajan las dotaciones de bomberos, personal de Defensa Civil, equipos de Seguridad y Salud del municipio de Lanús y refuerzos llegados desde distritos vecinos.

Las imágenes desde el helicóptero de la policía bonaerense

De acuerdo con el último parte difundido por las autoridades, al menos 20 personas resultaron heridas. Cinco de ellas fueron derivadas en estado grave al Hospital Interzonal General de Agudos Evita. El resto recibió asistencia y fue trasladado al Hospital General de Agudos Arturo Melo de Lanús y a la Unidad Sanitaria Municipal Luis A. Máspero, situada en las cercanías del lugar del hecho.

En una primera comunicación recibida a través del sistema de emergencias 911, minutos antes de las 11, se informó un incendio en la zona de Enrique Del Valle Iberlucea al 4400. Al arribar los equipos de emergencia se constató que al menos tres locales estaban afectados por las llamas.

Las imágenes desde el helicóptero de la policía bonaerense

Fuentes que participan del operativo indicaron que varias de las personas asistidas presentaban quemaduras. En los primeros relevamientos también se reportaron focos de incendio en comercios situados sobre la calle Beltrán y en las inmediaciones de la avenida Hipólito Yrigoyen.

Como medida preventiva, los vecinos de la zona fueron evacuados mientras continuaban los trabajos de control del fuego, asistencia a los heridos y evaluación de los daños provocados por la explosión.

Los videos permiten observar la extensión del área afectada y el despliegue de los equipos de emergencia que permanecieron trabajando en el lugar durante varias horas.