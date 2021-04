Nuevas restricciones por coronavirus: con fuerzas de seguridad y chequeo de permisos, así son los controles en el AMBA

Agentes de diferentes fuerzas de seguridad establecieron esta medianoche controles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para asegurar el cumplimiento de las restricciones a la circulación nocturna impuestas frente a la segunda ola de coronavirus.

En la primera hora de vigencia de las nuevas disposiciones, bajo una intensa lluvia en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, fue notoria la merma del flujo de tránsito y del movimiento de personas.

Efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad de Buenos Aires y Gendarmería se apostaron en el Puente Pueyrredón, el acceso Oeste, el Puente la Noria, la estación Plaza Constitución, el Camino de la Ribera y la autopista Ricchieri, donde controlaban los permisos de circulación de los trabajadores esenciales que están exceptuados de la veda nocturna.

"Se va a pedir el mismo certificado habilitante que está vigente, pero vamos a reforzar los controles", dijo el ministro de Transporte Mario Meoni

A raíz de la intensa lluvia no se advirtieron largas filas ni demoras en las autopistas y cabinas de peaje, mientras que los bares y restaurantes porteños estaban cerrados o vacíos en la zona de Palermo: uno de los lugares habituales de reuniones de jóvenes.

En el Puente Pueyrredón, que comunica al sur del conurbano con la Ciudad de Buenos Aires, los controles comenzaron a las medianoche, cuando se interrumpieron dos carriles donde los efectivos elegían al azar los automovilistas a controlar, mientras los colectivos circulaban casi vacíos.

El decreto presidencial puesto en práctica a partir de esta medianoche para contener el aumento de casos de coronavirus incluye restricciones a las reuniones sociales, prohíbe los viajes grupales y veda la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana.

También se ordenó el cierre de bares y restaurantes entre las 23 y las 6 en la ciudad de Buenos Aires, y entre las 20 y las 6 en el gran Buenos Aires.

Primeros controles de Gendarmería en Autopista Panamericana, peaje Pilar Rodrigo Néspolo

La Ciudad de Buenos Aires anunció que reforzará la presencia de agentes de tránsito en los Centros de Trasbordo de Constitución, Sáenz, Retiro, Once, Flores, Chacarita, Pacífico, Liniers y Barrancas de Belgrano, en las principales estaciones de subte y en los corredores de Metrobus.

Además, volverá el estacionamiento como día domingo para facilitar los traslados en auto particular de los trabajadores esenciales.

Transporte público

Por su parte, el Ministerio de Transporte anunció que, en los trenes urbanos, será obligatorio el uso del sistema “Reservá Tu Tren”, tanto a la mañana como a la tarde, el cual se controlará junto a los permisos de circulación.

Gendarmería hará los controles en el peaje Ituzaingó (Acceso Oeste), el peaje Dock Sud (autopista Buenos Aires-La Plata) y el peaje de Pilar (autopista Panamericana)

Por otra parte, Trenes Argentinos Operaciones dispondrá de micros para complementar el servicio de la línea Sarmiento. Éstos estarán dispuestos en las estaciones Merlo, Morón y Moreno de 6 a 10. Por la tarde, también se dispondrán micros, para el retorno a la provincia entre las 17 y 20, en las estaciones Once y Liniers.

”Se va a pedir el mismo certificado habilitante que está vigente, pero vamos a reforzar los controles”, dijo el ministro de Transporte Mario Meoni, y aseguró que al transporte público solo podrán subir los trabajadores esenciales. De esta manera, indicó que “los no esenciales no van a poder circular en el transporte público de día, como no lo podían hacer hasta ahora tampoco”.

Además de Gendarmería, os controles estarán hechos por Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Sobre este punto, Meoni precisó: “Más allá de que hay una cantidad importante de gente viajando, la mayoría están habilitados, son esenciales, hay un 20% que no son esenciales que tienen que ver con docentes y alumnos que no han hechos los certificados”.

En cuanto a la posibilidad de aumentar la frecuencia de los distintos transportes públicos para evitar aglomeraciones, comentó: “Estamos casi en el máximo de las frecuencias, con 15 mil micros circulando en las horas pico”.

”Nos queda un número reducido para poder incorporar, pero hay choferes que están con licencia. Estamos en el máximo también en el tren”, explicó. Y precisó que, para cambiar eso, se necesita inversión e infraestructura que requiere más tiempo, entre 24 y 36 meses”.

El DNU con las nuevas restricciones pone énfasis en los mecanismos de control

En la Ciudad de Buenos Aires se permitirá hasta 10 personas paradas en los colectivos en horarios pico, en el marco del protocolo establecido. Además, las ventanillas deben estar abiertas y todos los pasajeros viajar con tapabocas.

El subte funcionará con horario especial de lunes a sábado desde las 6 y domingos y feriados desde las 8. Habrá 60 estaciones abiertas y permanecerán cerradas otras 30. Solo se permiten 15 personas paradas por coche.

Más fotos de los controles

A raíz de la intensa lluvia no se advirtieron largas filas o demoras en las autopistas y cabinas de peaje

Agentes de diferentes fuerzas de seguridad establecieron controles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para asegurar el cumplimiento de las restricciones a la circulación nocturna

Las restricciones a la circulación nocturna se decidieron para hacer frente a la segunda ola de coronavirus

Télam