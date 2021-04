Resistencias en la primera jornada del recorte del horario gastronómico

Pasadas las 23, los bares y restaurantes de Plaza Serrano comienzan de a poco a plegar sus sillas y mesas y a bajar las persianas, mientras la mayoría de sus clientes pide la cuenta y emprende la vuelta a casa con paraguas e impermeables, bajo una llovizna intermitente. Cualquier otro jueves, esta postal de fin de fiesta se vería recién a eso de las 0.30 o las 1, pero hoy el horario se ha adelantado debido al nuevo decreto presidencial, que entre otras cuestiones establece el cierre de la actividad gastronómica a las 23 y la prohibición de la circulación de personas no esenciales desde las 0 hasta las 6.

Las nuevas normativas vigentes, sin embargo, no parecen importarles a todos los clientes. Sentados en una mesa de la vereda techada del restaurante Antwerpen, ubicado sobre la plaza, Kenet Sigliano, de 24 años, y dos amigos del colegio toman sus bebidas con tranquilidad, a pesar de que ya son las 23.20 y que no viven lo suficientemente cerca de la zona como para llegar a sus casas antes de la medianoche. “No soy esencial, pero no creo que me vaya a parar la policía”, desafía Sigliano, a lo que uno de sus amigos acota: “En toda la cuarentena nunca me frenaron en la calle para pedirme el permiso de circulación. Esta vez no va a ser distinto”.

Los tres jóvenes planean volver a sus casas en transporte público, a pesar de que, según el decreto, a partir de las 0 de hoy, este solo está habilitado para el uso del personal esencial.

A una cuadra, en la vereda techada de un local de comida árabe, José y Camilo, quienes prefirieron no dar sus apellidos, afirman que las nuevas medidas “no cambian nada”. “Es imposible que se cumplan. La noche va a seguir igual”, arriesga José, a eso de las 23.40. Después de un año con medidas estrictas, dice, la gente ya se cansó de cumplir protocolos. Al igual que varios otros comensales entrevistados por LA NACION durante un recorrido por la zona, ambos jóvenes pensaban que las medidas impuestas por el decreto nacional entraban en vigencia a partir de la medianoche de mañana.

Minutos antes del nuevo horario de cierre de los locales gastronómicos, dos médicas, de 28 y 29 años, María Florencia Manzo y Julieta Colatruglio, piden la cuenta en un restaurante de Las Cañitas. Ambas consideran que las medidas no fueron diseñadas de la manera correcta para evitar contagios. “La gente se va a juntar igual. Esta restricción a los restaurantes hace que muchos prefieran juntarse en casas, que es donde se producen la mayoría de los contagios. Prohibiendo el horario de bar, se incentiva las fiestas clandestinas”, enfatiza Manzo.

Tanto para los bares como para los restaurantes, las nuevas medidas implican un regreso a la situación de crisis y de corte de cadena de pagos que vivieron durante gran parte del año pasado, destacan los encargados de locales gastronómicos consultados. “Perdimos el segundo turno y el primero tiene que comer rápido Para este finde teníamos muchas reservas, especialmente de cumpleañeros, pero la mitad suspendió por las nuevas medidas”, detalla Guillermo Delgado, gerente de Wynwood, mientras la persiana de su local comienza a bajar.

“En esta zona, la gente no sale a tomar algo temprano”, dice Gabriel de la Mano, encargado del bar Club Serrano, ubicado sobre la plaza homónima. Y añade: “Nuestra hora pico siempre fue 22.30 o 23. Por eso esto nos repercute muy mal”.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las restricciones al horario de la actividad gastronómica y a la circulación nocturna, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) realizó durante la noche de ayer un recorrido por restaurantes, bares y espacios verdes para concientizar sobre la importancia de acatar las nuevas medidas, informaron fuentes del organismo. Voceros de la Policía de la Ciudad, en tanto, agregaron que en este momento no tiene sentido que haya retenes, pero que va a haber una fuerte presencia policial y de la AGC en las calles para concientizar.

