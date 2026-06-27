Atracciones variadas: una provincia espera recibir turistas locales y de la región por la amplitud del receso invernal

MENDOZA.- Esta provincia, al pie de la Cordillera de los Andes, siempre es una opción de peso. Por eso, desde el sector turístico junto con el gobierno provincial trabajan para captar a los visitantes, y con buenas expectativas, a pesar del contexto de crisis. Bajo este escenario, las zonas urbanas y las vinculadas con el vino, la naturaleza y la nieve se muestran activas para generar un más movimiento durante el receso invernal, que aquí arranca la primera semana de julio.

“Las expectativas son buenas, con una proyección de ocupación promedio, para todo el territorio, superior al 60%, con picos hacia los fines de semana, lo que generará un importante impacto económico. De hecho se ha visto en los últimos fines de semana largo. Hemos seguido siendo uno de los destinos más elegidos del país”, se entusiasman sobre todo en el Ente Mendoza Turismo (Emetur), que pone el foco en esta temporada de invierno que se extenderá durante más de un mes por la combinación de los calendarios vacacionales de la Argentina, Chile y Brasil.

Las estimaciones muestran un escenario de fuerte movimiento turístico, sostenido por la diversidad de la oferta, la conectividad aérea internacional y el escalonamiento de los recesos escolares, factores que vuelven a posicionar a Mendoza como uno de los sitios más demandados de la Argentina.

Los Puquios ya espera a los simpatizantes de la nieve, en Mendoza

Las autoridades explicaron que el número de proyección se construye a partir de los datos arrojados por metabuscadores como Booking, teniendo en cuenta que, desde hace tiempo, se observa una importante llegada de viajeros espontáneos, que arriban al destino sin reserva o con muy poca anticipación.

Los empresarios del rubro también son optimistas, a pesar de algunos vaivenes en lo que va del año, teniendo en cuenta que Mendoza es un destino 365. “Los pronósticos indican que habrá nieve en montaña, eso es un llamador importante para el movimiento turístico. Esperamos que julio tenga una afluencia turística superior a mayo-junio, tradicionalmente muy bajos. Si bien el contexto económico continúa no favorable nuestra expectativa es de moderadamente buena. Los proveedores ajustaron promociones y ofertas atractivas para favorecer que el destino invernal sea Mendoza”, explicó a este diario Ricardo Beccaceci, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza.

Desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga) dieron su perspectiva. “Las reservas vienen un poco lentas. Vemos más decisiones que se toman a última hora. Estamos esperanzados en que haya nieve, eso nos permitirá tener unas mejores vacaciones, porque es algo que buscan mucho las familias. También, el poder adquisitivo va a marcarnos el ritmo, pero tenemos buenas expectativas”, señaló a LA NACION Adrián González, director ejecutivo de la entidad.

Quienes visiten Mendoza en el receso escolar encontrarán beneficios en establecimientos vitivinícolas, alojamientos y gastronomía. Por ejemplo, hay recorridos y degustaciones en reconocidas bodegas por $15.000 por personas. Se encuentran promociones de hospedaje con valores promedio de $85.000 para dos personas, con desayuno. Para disfrutar de platos locales en restaurantes de renombre, hay opciones con menú de tres pasos, a $30.000 promedio por persona.

Día de esquí

Para disfrutar a pleno la temporada de esquí 2026 o pasar un día diferente en los parques de nieve ya están disponibles las tarifas en los principales centros como Las Leñas, en Malargüe, el sur provincial, así como en Penitentes y Los Puquios, sobre la ruta 7, camino a Chile. Todos se ponen a tono, a la espera de las precipitaciones níveas abundantes, por lo que algunos, como adelantó este diario, ya fabrican nieve artificial para poder arrancar.

Bodegas, viñedos y gastronomía con vista a la cordillera, en Mendoza

En Las Leñas, considerado uno de los complejos más importantes de Latinoamérica los costos de los medios de elevación tienen un promedio de $150.000. Penitentes dispuso un ticket promedio con medios de elevación de $70.000 por persona, dependiendo las edades y las fechas. Los Puquios permite acceder con un valor promedio de $60.000, que incluye el uso del Estadio de Trineos, el alquiler de un deslizador, los medios de elevación Magic Carpet, la playa de estacionamiento y un almuerzo.

Proyección provincial

Las estimaciones del Observatorio Turístico de Emetur prevén más del 60% de ocupación promedio provincial, con picos hacia los fines de semana. Entre los destinos que se proyectan con más afluencia de turistas figuran Uspallata, Potrerillos, Gran Mendoza, Villas de San Rafael, Ruta 82 y Cacheuta. El Gran Mendoza seguirá concentrando el mayor volumen de visitantes, seguido por las Villas de San Rafael, la Ciudad de San Rafael, Uspallata y Malargüe.

Desde el gobierno provincial destacaron que Mendoza se caracteriza por contar con una propuesta turística “que atrae visitantes durante toda la temporada”. Así, aseguran que la conjunción de centros de esquí y parques de montaña, enoturismo, gastronomía, actividades culturales, termas, naturaleza y experiencias al aire libre, permite recibir a quienes buscan nieve y a quienes eligen disfrutar del invierno en bodegas, parques, plazas, museos, teatros y circuitos gastronómicos.

Calendario escalonado

El receso escolar argentino volverá a desarrollarse en tres etapas durante julio. Del 6 al 17 de julio: Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Santa Fe. Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

A la demanda nacional se suma el importante aporte de los mercados internacionales más cercanos. En Chile, el calendario escolar comenzó antes que en la Argentina. La Región Metropolitana —que concentra Santiago y gran parte de la población chilena— tiene vacaciones entre el 22 de junio y el 3 de julio, mientras que otras regiones extenderán sus recesos hasta el 24 de julio, generando un flujo constante de visitantes que ingresan por vía terrestre hacia Mendoza.

Travesías cerca de la cordillera, en Mendoza

Brasil distribuye sus vacaciones durante todo julio, especialmente en los principales estados emisores. San Pablo inicia el receso entre el 6 y el 17 de julio, mientras que otros estados lo extienden hasta fines de mes, permitiendo que la llegada de turistas brasileños se sostenga durante varias semanas consecutivas.

Asimismo, desde el gobierno mendocino pusieron en valor el crecimiento de la conectividad aérea con Brasil. Azul Linhas Aéreas retomará su operación estacional entre Campinas (Viracopos) y Mendoza del 28 de junio al 2 de agosto, con 32 operaciones durante la temporada. Tres frecuencias semanales: martes, viernes y domingos, con aeronaves Airbus A320 con capacidad para 174 pasajeros.

La ruta conecta a Mendoza con el principal centro de distribución de Azul en el interior paulista, facilitando la llegada del turismo brasileño atraído por la nieve, el enoturismo, la gastronomía y la montaña. Latam y GOL brindan vuelos regulares todo el año entre Mendoza y Brasil. La primera conecta con San Pablo y GOL, con Río de Janeiro. Mendoza además tiene conectividad regular con destinos internacionales, como Santiago de Chile, Lima y Panamá.