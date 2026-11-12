Avanza la reapertura de calles tras la visita de León XIV: por dónde se puede volver a circular desde este jueves

Concluida la visita de León XIV a la Argentina, la Ciudad continúa desmontando el operativo especial que durante más de una semana alteró la circulación en Palermo y Recoleta. A las reaperturas anunciadas el miércoles se sumaron este jueves nuevos cambios que permiten recuperar parte del tránsito habitual en uno de los sectores más afectados por las restricciones.

Tras el Encuentro con los Jóvenes realizado el martes por la noche, avanzan las tareas de desarme del escenario situado frente al Monumento de los Españoles y el retiro de las estructuras que sostuvieron pantallas gigantes, puestos sanitarios, vallados y baños químicos.

La principal novedad de la mañana de este jueves fue la habilitación de dos carriles de la avenida del Libertador en sentido hacia el Centro. La circulación quedó restablecida sobre el lado oeste de la avenida, aunque continúa restringido el giro hacia Plaza Italia.

También quedaron habilitados dos carriles sobre la avenida Sarmiento para quienes llegan desde la autopista Lugones. Los vehículos pueden atravesar la intersección con Figueroa Alcorta y doblar a la izquierda para incorporarse a Libertador en dirección al Centro.

Además, la calle Berro volvió a quedar liberada al tránsito.

Según el cronograma oficial, a las 14 de hoy se producirá una nueva flexibilización. En ese momento quedarán habilitados tres carriles de la avenida Sarmiento para la circulación entre Plaza Italia y Libertador. Desde allí se podrá girar a la derecha para continuar por Libertador en dirección al Centro.

La Ciudad también informó que durante la tarde se reabrirá completamente la circulación sobre la avenida Sarmiento desde Colombia hacia Libertador. Los conductores podrán elegir entre incorporarse a Libertador en sentido al Centro o tomar Casares en dirección a Figueroa Alcorta.

Mientras tanto, continúan vigentes algunas restricciones asociadas exclusivamente al movimiento de camiones y maquinaria pesada afectados al desarme del operativo.

El perímetro de seguridad que rodeaba a la Nunciatura Apostólica ya fue levantado ayer y la circulación quedó normalizada en Recoleta. En Palermo también fue eliminado el cierre perimetral dispuesto para los actos masivos del Pontífice.

Además, volvió a habilitarse el acceso a las cocheras situadas sobre la avenida del Libertador entre Olleros y Ortega y Gasset, una de las zonas que permanecieron bajo mayores restricciones durante los días centrales de la visita papal.

Sin embargo, todavía permanecen afectados algunos sectores donde continúan las tareas de desmontaje.

Las restricciones alcanzan principalmente a la avenida del Libertador entre Olleros y República de la India y a la avenida Sarmiento entre Santa Fe y Figueroa Alcorta, donde prosiguen los trabajos vinculados al retiro de infraestructura.

Las autoridades recomiendan circular con precaución debido a la presencia de vehículos de gran porte y personal afectado al operativo. La expectativa oficial es que, a medida que avancen las tareas de desarme, continúe normalizándose la circulación en los corredores que durante la última semana concentraron algunas de las mayores restricciones de tránsito registradas en la ciudad por la visita de León XIV.