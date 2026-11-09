Mapa de cortes de calles por la misa del papa León XIV: cierres, desvíos y horarios

El arribo del papa León XIV a la Argentina obligó a una restructuración del tránsito vehicular y peatonal. A cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se conoció el mapa oficial de cierres, desvíos y horarios de cara a lo que será la primera misa en el país en el Monumento de los Españoles.

El papa León XIV pronuncia un discurso durante una ceremonia en el Palacio Libertad TIZIANA FABI - AFP

El mapa se dividió en dos: la zona de Palermo y la zona de la Nunciatura Apostólica. Cada lugar, con sus diferentes arterías, tendrán cambios significativos hasta el miércoles 11, día en el que el Papa abandonará el país.

Zona de Palermo

A priori, es el barrio con más cortes y desvíos de la Capital Federal. El corte total entre avenida Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros -sin obstruir el paso sobre esta última calle- es la modificación más significativa.

El corte sobre Olleros obliga a la avenida del Libertador a tener desvíos en dos sentidos para los que llegan de la zona norte: uno hacia Luis María Campos y el otro hacia el Parque 3 de Febrero. De esta forma, se busca evitar embotellamientos en la zona de Palermo.

Mapa de cortes en la zona de Palermo

Otros cortes totales vehiculares, sobre calles transversales, son: en Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García (en sus tramos comprendidos entre Migueletes y Av. del Libertador, sin afectar la circulación por Migueletes). Olleros (entre Avenida Del Libertador y Valentín Alsina).

Otro ítem es para quienes trabajen y vivan por la zona. Según el informe oficial, se podrá ingresar caminando o con su vehículo por los cruces habilitados de las avenidas Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras. Además, se reubicarán contenedores de basura y habrá cambios en los recorridos de algunas líneas de colectivo.

El escenario de la misa que dará León XIV en el Monumento de los Españoles Martín Cossarini

Con motivos de seguridad, los vecinos que vivan por la zona deberán mostrar su documento para acreditar su domicilio o completar un formulario con carácter de declaración jurada en el siguiente sitio web.

Zona de la Nunciatura Apostólica

Ubicada sobre la avenida Alvear, este punto geográfico es el de mayor custodia policial. Por ende, los cortes y desvíos son más estrictos. La restricción vehicular será total por las avenidas Alvear, Cerrito, del Libertador y Callao. La medida rige desde el pasado sábado 7 hasta el miércoles 11.

Además, por motivos de seguridad del papa, se reubicarán autos y contenedores y habrá cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivos.

Mapa de cortes en la zona de la Nunciatura

Tanto para vecinos, empleados de hoteles y comercios podrán ingresar a la zona delimitada presentando el documento de acceso descargado en el celular. Para ello se deberá descargar un formulario en el siguiente sitio web.

En cuanto a la recolección de basura, el gobierno porteño decidió, desde el pasado 5 de noviembre, que se retirarán temporalmente los contenedores de basura de las siguientes intersecciones:

Avenida Alvear, entre Av. Callao y Cerrito

Rodríguez Peña, entre Av. Alvear y Quintana

Montevideo, entre Quintana y Posadas

Posadas, entre Montevideo y Rodríguez Peña

Según detalló el organismo público, el miércoles 11 de noviembre, volverá a funcionar el servicio con normalidad.

Cómo obtener el permiso especial para circular por la zona restringida

Para circular por las zonas afectadas, los vecinos deberán presentar su documento con domicilio actualizado. Quienes no puedan acreditar que viven dentro del perímetro tendrán que completar un formulario online, con carácter de declaración jurada, para obtener un código electrónico que deberán exhibir en los controles.

Lo mismo tendrán que hacer empleados y comerciantes que necesiten ingresar a la zona, que deberán completar la declaración jurada. Los huéspedes de hoteles podrán ingresar al perímetro con su reserva de hospedaje, mientras que los trabajadores de esos establecimientos deberán realizar el trámite en la web.

El cronograma completo de la visita del Papa

Lunes 9 de noviembre

A las 9.15 será el encuentro del Papa con el personal de servicio y huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí, Abel Pintos encabezará el primer momento musical de la visita del Papa. El intérprete oriundo de Bahía Blanca estará junto al coro de esa institución.

Más tarde, en la previa y durante la misa que se llevará a cabo en el Monumento de los Españoles a las 11.30, musicalizarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

A las 16.30, en el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, estará el salteño Agustín Day, fundador del exgrupo folclórico Los del Portezuelo.

Luego tendrá actividades con miembros del clérigo.

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

El Papa viajará a Córdoba, provincia a la que arribará a las 9. Allí lo espera una misa que se realizará en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). A las 10, se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

De vuelta en Buenos Aires, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, a las 20.15, acompañados por un ensamble de bailarines. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

La primera actividad del día es la visita del Papa al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Y a las 10 está pactada una de las actividades que más fieles se espera en la convocatoria: la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí Luciano Pereyra será el artista principal, al que se sumarán los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

A las 13.30 habrá una ceremonia de despedida en el aeropuerto y, finalmente, el Papa partirá con rumbo a Perú.