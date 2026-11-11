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Tras la despedida de León XIV, comienzan a levantar los cortes y se normaliza el tránsito en la Ciudad

El perímetro de seguridad de la Nunciatura ya fue reabierto y en Palermo avanzan los trabajos para desmontar el escenario, las pantallas y las estructuras instaladas para la visita papal

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Personal de seguridad y tránsito coordina la circulación en los alrededores del Monumento de los Españoles mientras avanzan las tareas de desarme del operativo montado para las actividades de León XIV en Palermo
Personal de seguridad y tránsito coordina la circulación en los alrededores del Monumento de los Españoles mientras avanzan las tareas de desarme del operativo montado para las actividades de León XIV en PalermoRicardo Pristupluk

Concluida la visita de León XIV a la Argentina, la Ciudad comenzó a desarmar el operativo especial que durante una semana alteró la circulación en Recoleta y Palermo. Tras el Encuentro con los Jóvenes realizado anoche, empezó el retiro de escenarios, pantallas, vallados, puestos sanitarios y otras estructuras que formaron parte de las actividades encabezadas por el Pontífice.

Los trabajos comenzaron durante la madrugada y continuarán durante las próximas horas con el objetivo de restablecer progresivamente la circulación en una de las zonas más afectadas por las restricciones de tránsito.

La primera novedad llegó en Recoleta. Según informó el Gobierno porteño, el perímetro de seguridad que rodeaba a la Nunciatura Apostólica ya fue levantado y la circulación quedó normalizada en los alrededores de la residencia donde se alojó León XIV durante su estadía en Buenos Aires.

En Palermo también se avanzó con la reapertura de calles. El cierre perimetral instalado para la misa en el Monumento de los Españoles y para la posterior vigilia juvenil fue levantado, aunque continúan algunas restricciones debido al movimiento de camiones y maquinaria encargados del operativo de desarme.

Como parte de esa flexibilización, volvió a habilitarse el acceso a las cocheras situadas sobre la avenida del Libertador, entre Olleros y Ortega y Gasset, una de las zonas que permanecieron bajo mayores restricciones durante los días centrales de la visita papal.

Sin embargo, todavía quedan sectores cerrados al tránsito mientras continúa el retiro de estructuras y equipamiento.

Las restricciones vigentes afectan a la avenida del Libertador entre Olleros y República de la India, y a la avenida Sarmiento entre Santa Fe y Figueroa Alcorta.

En esos puntos continúan las tareas vinculadas con el desmontaje del escenario principal situado frente al Monumento de los Españoles, además de las estructuras que sostuvieron las pantallas gigantes, los puestos sanitarios, los vallados y los baños químicos utilizados durante las actividades masivas.

Las autoridades recomiendan circular con precaución en la zona debido a la presencia de vehículos de gran porte y personal afectado al operativo. La expectativa es que, a medida que avancen los trabajos, se siga normalizando la circulación en los sectores que durante varios días concentraron algunas de las mayores restricciones de tránsito registradas en la ciudad por la visita de León XIV.

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