Avanza un frente desde el Pacífico que traerá tormentas severas este fin de semana, con acumulados de 100 mm, ráfagas de hasta 100 km/h y alerta extendida: las zonas afectadas

El avance de un frente frío sobre el centro y norte de la Argentina marcará las condiciones meteorológicas de este sábado 3 de octubre, con lluvias intensas, actividad eléctrica, posible caída de granizo y viento fuerte. El escenario incluye tormentas fuertes a severas en al menos 11 provincias, con distintos niveles de alerta según la región.

Durante la madrugada, el riesgo más elevado se concentrará en el centro y norte de Buenos Aires, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con el transcurso de las horas, la inestabilidad se desplazará hacia otras provincias del centro y el Litoral, hasta alcanzar el norte del país, donde se esperan los fenómenos más intensos.

El cambio de tiempo también tendrá manifestaciones en el oeste: habrá ráfagas intensas, viento Zonda en la precordillera del noroeste y nevadas en distintos sectores de los Andes. Para el domingo, el panorama será más estable en buena parte de la región Pampeana, aunque la humedad favorecerá la formación de nieblas.

Pronostico del tiempo

Dónde se esperan las tormentas más fuertes este sábado

Según Meteored, este sábado será la jornada de mayor inestabilidad sobre el centro y este argentino. El modelo meteorológico ECMWF indica una alta probabilidad de lluvias y tormentas durante la madrugada en el centro y norte bonaerense y el AMBA, algunas localmente fuertes.

Luego, el foco de las tormentas se desplazará hacia Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, para avanzar finalmente hacia el norte. El pronóstico contempla alertas amarillas y naranjas por fenómenos fuertes a severos en distintos sectores del centro y nordeste.

El esquema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informado por el sitio incluye un nivel amarillo para la mayor parte de Córdoba, San Luis y Santiago del Estero, además del centro y norte de Buenos Aires, Entre Ríos, el sur de Corrientes y Misiones.

En esas zonas se esperan lluvias intensas en períodos cortos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Los fenómenos más severos se concentrarán en el nordeste argentino (NEA). Allí, los acumulados podrían alcanzar los 100 milímetros, con granizo de diversos tamaños y ráfagas que, en algunos sectores, podrían superar los 100 km/h.

En particular, Chaco, Formosa y el este y norte de Corrientes figuran bajo alerta naranja. Para estas áreas se prevén precipitaciones de hasta 90 milímetros, con posibles registros superiores de manera localizada, además de actividad eléctrica frecuente y viento intenso.

⛈️ Este fin de semana vuelven las tormentas fuertes a varias provincias.

El viernes ya habrá fenómenos importantes y el tiempo seguirá cambiando.



Informe de @MARINA_eltiempo 👇 pic.twitter.com/5L4AOFUTv2 — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 2, 2026

Viento fuerte, Zonda y nevadas en el oeste

El avance del frente también provocará una rotación del viento durante la madrugada del sábado en Cuyo, el noroeste y Córdoba. En Cuyo, la alerta amarilla contempla ráfagas que podrían superar los 75 km/h.

Para la cordillera del noroeste argentino (NOA) se esperan velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían exceder los 100 km/h. A su vez, durante la tarde se prevé viento Zonda en la precordillera de esa región.

Este fenómeno podrá ocasionar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa, acompañado por ráfagas de alrededor de 60 km/h.

Las nevadas también tendrán continuidad durante este sábado en amplios sectores de la cordillera. Las áreas con mayor probabilidad de acumulación se encuentran en Chubut, Río Negro y Neuquén, así como en sectores cordilleranos de La Rioja y Catamarca.

Pronóstico del tiempo extendido del SMN

Cómo seguirá el tiempo el domingo

El domingo 4 de octubre traerá una mejora a la región Pampeana y el centro del país. En Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, el regreso del sol favorecerá un ascenso de las temperaturas, con valores que por la tarde superarán los 20°C, incluido el AMBA.

Sin embargo, entre la noche del sábado y la mañana del domingo, la humedad remanente favorecerá la formación de neblinas y bancos de niebla densos, especialmente en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

La visibilidad podría reducirse de manera significativa en áreas rurales y suburbanas, antes de mejorar gradualmente hacia la media mañana.