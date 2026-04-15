Avanzan con “terraplén y hormigón”: Esta es la nueva ciclovía que unirá dos de las ciudades más bellas de Córdoba

El gobierno de la provincia de Córdoba avanza con la construcción de una nueva ciclovía que conectará las localidades de Balnearia y Miramar de Ansenuza, dos de los destinos turísticos más atractivos del noreste cordobés. La obra se desarrolla en el departamento San Justo y busca mejorar la movilidad y la seguridad de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte o recreación.

El proyecto es ejecutado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial y contempla la construcción de una ciclovía paralela a la Ruta Provincial A196. El recorrido unirá el Polideportivo Municipal de Balnearia con el acceso a Miramar de Ansenuza, generando un nuevo corredor seguro para ciclistas.

La obra avanza para mejorar la movilidad de las localidades cordobesas (Foto: cba.gov.ar)

Según informaron desde la Provincia, la traza tendrá una extensión total de 9.960 metros y actualmente presenta un avance del 24%. En esta etapa, los trabajos están enfocados en la construcción del terraplén, la preparación de la subrasante y la ejecución de la calzada de hormigón que conformará el camino.

El objetivo principal de la obra es garantizar una infraestructura segura y eficiente para los vecinos y visitantes que utilizan la bicicleta, ya sea como medio de movilidad cotidiana o como actividad recreativa. Además, se espera que esta conexión impulse el turismo en la región, especialmente en Miramar de Ansenuza, uno de los destinos más visitados de la zona de la laguna Mar Chiquita.

Más obras viales en el departamento San Justo

De manera paralela a la construcción de la ciclovía, la Dirección de Vialidad Provincial también avanza con otras obras de infraestructura en el departamento San Justo.

Una de ellas es la repavimentación de 19 kilómetros de la Ruta Provincial 17, en el tramo que conecta la intersección con la Ruta Provincial 3, a la altura de Marull, con la localidad de La Para.

En ese sector se realizan tareas de fresado del pavimento existente, reciclado del paquete estructural, distribución de base granular, colocación de carpeta asfáltica y reacondicionamiento de banquinas, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial.

Miles de turistas visitan Miramar de Ansenuza (Foto: @miramardeansenuza)

Por otra parte, también avanzan los trabajos de asfaltado de 1,17 kilómetros en la Costanera Este de Miramar de Ansenuza, donde se colocará pavimento intertrabado para mejorar el acceso y la circulación en uno de los sectores turísticos más importantes de la localidad.

Con estas intervenciones, la Provincia busca fortalecer la conectividad, potenciar el turismo y mejorar la infraestructura vial en una región que en los últimos años se consolidó como uno de los polos turísticos más destacados de Córdoba.