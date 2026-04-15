Gabriel Rolón: “Cuando una pareja se sostiene solo porque alguno de los dos no soporta la soledad, esa pareja ya ha fracasado”

Los vínculos amorosos deben construirse desde la total sinceridad; de otra manera, a largo plazo, “la plenitud emocional” nunca logra concretarse y es así como se desarrolla la infelicidad. Este tema en específico trató Gabriel Rolón durante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play), al señalar que si una pareja se sostiene por miedo a la soledad, es un total “fracaso”.

“Cuando una pareja se sostiene solo porque alguno de los dos no soporta la soledad, esa pareja ya ha fracasado. El problema es que no hay fracasos eternos. Digo, solo hay fracasos", empezó el psicólogo y escritor, luego de hacer hincapié en que los vínculos deben sostenerse en el amor mutuo y no por una cuestión de necesidad.

Gabriel Rolón: "El espanto a la soledad en este caso, estás en un problema serio porque vos estás renunciando eh a vivir" (Fuente: Instagram/@urbanaplayfm)

“¿Por qué? Porque hay una renuncia al placer, porque hay una renuncia a la vida por miedo. Hay una renuncia a alcanzar algún punto en el que uno se sienta pleno, en el que uno diga, ‘Aquí quiero estar.’ Eh, cuando no te une el amor, sino el espanto, como diría Borges, ¿no?“, citó el profesional.

Y agregó: “Es decir, el espanto a la soledad; en este caso, estás en un problema serio porque vos estás renunciando a vivir. El miedo no te deja correr los riesgos que son imprescindibles para afrontar una vida".

Gabriel Rolón: "El miedo no te deja correr los riesgos que son imprescindibles para afrontar una vida" (Fuente: Instagram/@urbanaplayfm)

De este modo, Rolón plantea que el miedo actúa como una barrera que impide asumir los riesgos necesarios para una existencia auténtica. En última instancia, el estancamiento en una relación vacía se describe como un error eterno que detiene el crecimiento humano.