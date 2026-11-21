Las lluvias y tormentas intermitentes continuarán en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con períodos de inestabilidad previstos antes de que se afiance una mejora durante el fin de semana largo. El primero se desarrolla este sábado por la noche, mientras que el segundo llegará durante la madrugada del domingo.

El alivio térmico será transitorio: después del último desmejoramiento, las condiciones tenderán a estabilizarse y las máximas volverán a subir, hasta alcanzar 29°C o 30°C el lunes feriado.

Pronostico del tiempo

Dónde se esperan lluvias y tormentas

Según Meteored, la persistencia de humedad en las capas bajas de la atmósfera y el desplazamiento de distintas perturbaciones en niveles superiores favorecen la formación de chaparrones y tormentas de manera intermitente sobre el AMBA.

La actividad comenzó durante la madrugada del viernes y volvió a mostrar una distribución desigual. El sur del conurbano recibió lluvias destacadas en las primeras horas, mientras que muchas zonas del oeste y del norte todavía no habían registrado precipitaciones al momento del informe.

Durante la mañana continuarán desarrollándose lluvias, chaparrones y tormentas aisladas sobre Capital Federal y el Gran Buenos Aires. No obstante, la tarde concentra la mayor probabilidad de ocurrencia.

Para ese período, el pronóstico no descarta por completo tormentas fuertes, con eventual granizo y lluvias intensas durante lapsos breves, aunque señala que la probabilidad es baja.

Qué pasa con las alertas y cuándo mejorará el tiempo

De acuerdo con el informe, el Servicio Meteorológico Nacional no había emitido una alerta para el AMBA, a diferencia de otras áreas del sudeste bonaerense, como la Costa Atlántica, donde sí había advertencias.

La nubosidad y las precipitaciones limitarán el ascenso térmico en la región metropolitana. Se espera que las marcas queden por debajo de los 25°C, después de una jornada de jueves que superó los 30°C.

La inestabilidad todavía podría extenderse al comienzo de la noche, con precipitaciones aisladas. Sin embargo, es probable que la actividad cese antes de la medianoche y dé paso a una mejora temporaria.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

⛈️ Vuelven las #tormentas al #AMBA desde la mañana, a partir del mediodía y por la tarde más probables y localmente fuertes.



⚠️ #Alerta por tormentas en el sudeste bonaerense, NEA y Litoral, en nivel naranja Misiones.



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Un nuevo desmejoramiento llegará este sábado por la noche

Este sábado 21 comenzará con condiciones más estables durante la madrugada y posibles neblinas aisladas. Al amanecer, las temperaturas se ubicarán entre 15°C y 17°C.

Buena parte del día ofrecerá condiciones favorables para las actividades al aire libre. El cielo estará entre parcial y mayormente nublado, con una máxima que podría alcanzar los 27°C.

La pausa será breve. Durante la noche, un nuevo desmejoramiento avanzará desde el interior del país y podría llevar otra vez lluvias y tormentas aisladas al AMBA antes de la medianoche.

Ese segundo pulso se prolongaría hasta la madrugada del domingo. Después, la previsión apunta al cierre de las ventanas de inestabilidad del fin de semana largo y al comienzo de un período más estable.

Cómo estarán el domingo y el lunes feriado

Para el domingo 22, se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste, con temperaturas máximas de 27°C a 28°C. La mejora posterior a las precipitaciones de la madrugada permitirá un escenario más favorable durante el resto de la jornada.

El lunes 23 tendrá un perfil más veraniego y aparece como el día más aprovechable del descanso extendido para quienes planeen actividades al aire libre.

El pronóstico contempla cielo de parcial a mayormente nublado, con vientos del oeste que rotarán al noroeste. Durante la tarde, las temperaturas podrían trepar hasta 29°C o 30°C, como cierre de un fin de semana que comenzará con lluvias intermitentes y terminará con mayor estabilidad y calor.