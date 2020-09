Se inaugura la muestra interactiva "ONCE en blanco y negro y gris"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 12:18

Este sábado 12 de septiembre a las 18.30 se inaugura la muestra 3D interactiva "ONCE en blanco y negro y gris" con Diego Ortíz Mugica, quien expondrá sus obras junto a otros diez artistas.

Se exhibirán más de 140 obras de 11 autores, Diego Ortiz Mugica, Guillemo Nápoli, Jandri, Andrea De Tomaso, Francisco Kitzberger, Lola García Berro, Hugo Iezzi, Mariano Micheli, Mauro Ochoa, Saúl Zang y Mateo Kitzberger, en una muestra online.

La muestra se podrá ver hasta fin de año, con ingreso libre y gratuito. No hace falta descargar ningún programa ni loguearse para poder ingresar.

En la muestra, el espectador podrá desplazarse en el espacio recorriendo la amplia sala, podrá clickear en cada obra para verla en detalle y acceder a su información técnica.

En cada sector podrán ver y escuchar una minientrevista de cada fotógrafo, con la intención de profundizar la experiencia presencial en el encuentro con el autor.

La sala estará ambientada con música, en formato opcional para lograr un clima de contemplación que apele a todos los sentidos.

"En tiempos de pandemia, la necesidad de aislarnos no significa que nos alejemos de la búsqueda incesante de la belleza. Esta muestra trata de acercar a cualquier punto del planeta, la particular mirada de once fotógrafos, que en sus obras blanco y negro, nos remiten al origen, a la esencia, al espíritu", comentó Diego Ortiz Mugica.

