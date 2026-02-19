7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 19 al miércoles 25 de febrero en Buenos Aires, Punta del Este
- Visita guiada. Acompañada por el público y por Patricio Orellana y Pino Monkes, curadores de Autorretrato, Dalila Puzzovio recorrerá mañana, a las 17.30, la exposición que registra en el Museo Moderno (Av. San Juan 350) su viaje por el informalismo, el pop, el diseño de modas y la escenografía para cine y teatro. Gratis sin inscripción previa.
- Circuito La Boca. El sábado a las 17, La Chola Poblete realizará la performance La Chola en el aire, en el marco de su muestra en Barro (Caboto 531, gratis con capacidad limitada por orden de llegada). Ese mismo día cierra Voluptuosa rioplatense, la muestra de Alberto Passolini en Constitución (Del Valle Iberlucea 1140, con entrada gratis, de 15 a 20. Y a las 15 reabre tras un receso veraniego la muestra Biyina Klappenbach. El cuerpo crea imagen en el Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino (Gral. Daniel Cerri 1101, los sábados de 15 a 18, con entrada gratis).
- Cine mudo y música en vivo. El sábado a las 20 cerrará el ciclo veraniego organizado por Malba Puertos y Fundación Medifé, con la proyección de La quimera del oro de Charles Chaplin, musicalizada en vivo por Marcelo Katz en piano y Carolina Flechner en batería. En caso de lluvia se reprograma para el día siguiente, en el mismo horario. Gratis sin inscripción previa en Alisal 160, Bahía, Puertos (Panamericana km 45, Ramal Escobar).
- Movimiento en La Cúpula. El sábado y domingo a las 19.30 se lanzará Crepusculares, un ciclo anual de artes escénicas contemporáneas que combinará movimiento, instalación y performance en La Cúpula del Palacio Libertad. Comenzará con Instalación I, una experiencia multidisciplinar a cargo del grupo Arquitectura y Cuarteto, que incluirá danza, música en vivo y diseño lumínico. Se entregarán hasta dos entradas por persona en la boletería del Hall Central, desde dos horas antes de cada función. Consultas: atencionpublico.pl@cultura.gob.ar.
- Libro sobre Ruth Benzacar. En el marco de la exposición Energía y optimismo para toda la vida, que continúa hasta el 27 de febrero, el miércoles próximo a las 18 se presentará RBGA60, libro que también celebra los sesenta años de la galería a partir de material de su archivo histórico. En Juan Ramírez de Velasco 1287, con entrada gratis.
- Pablo Reinoso en Punta del Este. mientras continúa hasta mediados de marzo su muestra La vida se mueve en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, el artista argentino Pablo Reinoso inaugurará el martes Oscilaciones, otra muestra individual en la galería Xippas de Punta del Este (Ruta 104, km 5, Manantiales). Entrada gratis.
- Recorrido para ilustrar. mañana, de 17 a 19, el Museo Moderno (Av. San Juan 350) organiza una caminata por el Parque Lezama que propone explorar el territorio y sus particularidades a partir de la recolección de elementos del entorno. La actividad comienza en el hall del museo y continúa con un recorrido guiado por el jardín histórico, orientado a promover la observación y el vínculo con el paisaje como forma de conocimiento. Actividad gratuita, requiere inscripción previa.
