Bahía Blanca: una semana después, encontraron a un correntino que había llegado a la ciudad el mismo día del temporal

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, confirmó a este medio que Joel Alfredo Meza, de 24 años, fue localizado en buen estado de salud. La Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) de Bahía Blanca, a cargo del comisario inspector Dante Flores, con personal a sus órdenes, determinó su paradero tras días de búsqueda. El joven, oriundo de Corrientes, había sido reportado como desaparecido el 7 de marzo, luego de que la tormenta más intensa en la historia de la ciudad azotara la zona y dejara al menos 16 muertos.

Meza había viajado desde Corrientes hasta Bahía Blanca en busca de trabajo. Antes de perder contacto, avisó a su familia que se trasladaría a un campo en la localidad de General Daniel Cerri. Su hermana, Sol, que reside en Bahía Blanca, intentó comunicarse con él sin éxito, mientras que su padre, Roberto Meza, siguió la situación desde Corrientes. Durante los días posteriores, la familia inició una búsqueda por distintos medios, recorriendo comisarías, hospitales y refugios sin obtener novedades sobre su paradero.

El temporal que afectó a Bahía Blanca provocó cortes de luz, caída de árboles y daños estructurales en varias localidades cercanas. Además de las víctimas mortales confirmadas, la tormenta dejó inicialmente un centenar de personas sin localizar. Con el paso de los días, los equipos de emergencia lograron contactar a la mayoría, aunque los familiares de Meza no obtenían respuestas.

La denuncia por la desaparición fue presentada ante la policía y la fiscalía, lo que permitió activar el protocolo de búsqueda. Según la familia, Meza había llegado a Bahía Blanca con la intención de trabajar en un establecimiento rural, pero no pudieron confirmar si efectivamente había ingresado al campo el día en que se perdió contacto con él.

Las autoridades realizaron un seguimiento de las últimas comunicaciones y revisaron cámaras de seguridad en la zona. Según detalló Fernández, la fiscalía recibió múltiples consultas por personas presuntamente desaparecidas a raíz del temporal. En esos casos, se llevaron adelante verificaciones en refugios y hospitales, además de operativos en las zonas más afectadas.

La hermana de Meza, que se desempeña como policía en Bahía Blanca, encabezó la búsqueda con la difusión de imágenes y consultas a testigos. La familia relató que la angustia crecía con el paso de las horas, ya que no había señales que indicaran qué pudo haber sucedido.

El operativo para localizarlo se intensificó cuando la DDI logró rastrear su paradero. Finalmente, Meza fue encontrado en una vivienda ubicada en la calle Rosales al 1100, en Bahía Blanca. Su padre confirmó a este medio que el joven estaba siendo trasladado a la DDI de Bahía Blanca, donde se reuniría con su familia.

“La DDI a cargo del comisario Inspector Dante Flores con personal a sus órdenes, logró determinar el paradero de Joel Alfredo Meza (24). El joven se encuentra en buen estado de salud”, informaron fuentes oficiales.

Roberto Meza, al enterarse de la noticia, decidió viajar de inmediato para reencontrarse con su hijo. “Yo lo único que le informo es que esta noche yo ya salgo para allá, me voy para allá a ver cómo está él, en qué situación está y todo eso. Se están yendo a la DDI de Bahía Blanca, donde le están trasladando ahora. No sé si llegó o no llegó porque mi hija se estaba alistando para ir allá también al lugar”, expresó a LA NACION.

Las autoridades recordaron que cualquier persona con información sobre personas desaparecidas debía dirigirse a la fiscalía ubicada en Estomba 127 o comunicarse con el 911. Además, instaron a quienes hubieran identificado víctimas que no estuvieran registradas a realizar la denuncia correspondiente.

Con el hallazgo de Meza, la familia logró obtener respuestas tras días de incertidumbre. La ciudad, aún en proceso de recuperación, continuaba con las tareas de reparación y asistencia a los damnificados por el temporal.

Camila Súnico Ainchil Por

Temas Bahía Blanca