Baja la temperatura: por qué la tos es “necesaria” y qué pasa con los remedios caseros, según un especialista

El cardiólogo Jorge Tartaglione mencionó en LN+ que se trata de un proceso biológico del organismo, pero que su tratamiento es complejo; las señales a las que hay estar atento y las maneras de combatirla
En el invierno muchos contraen tos. El problema radica cuando, por diversas razones como el asma, la rinitis o la bronquitis, deriva en un cuadro crónico con el desarrollo de otros síntomas. En su visita a LN+, el médico Jorge Tartaglione analizó las circunstancias en las que puede volverse problemática y compartió posibles tratamientos para cortar la expectoración.
Según el especialista, la tos es un proceso biológico de nuestro cuerpo, un mecanismo de defensa. En sintonía con ese precepto, subrayó que el tratamiento con medicamentos es altamente complejo, “ya que es difícil evitarla, porque la necesitás orgánicamente. La tos sirve para eliminar todo esos mocos, virus y bacterias”.
En palabras de Tartaglione, las preguntas que una persona debe plantearse antes de iniciar un tratamiento son: “¿Cómo es mi tos? ¿Seca o productiva? ¿Cuánto tiempo hace que la tengo? ¿Es aguda?”
Cuándo estar atento
Para Tartaglione, las fases más críticas son:
- Fiebre, sudores nocturno o pérdida de peso.
- Personas inmunosuprimidas.
- Expectoración con sangre.
- Expectoración purulenta.
- Falta de aire.
Remedios caseros: ¿sí o no?
Desde la óptica de Tartaglione, más allá de los medicamentos recetados, “lo que funciona y favorece a erradicar la tos es tomarse un té con jengibre, limón y miel, hacerse vahos y ponerse la toalla encima. La ducha con vapor también es muy buena”.
También aconsejó el consumo de jarabes hechos con plantas medicinales por laboratorios nacionales. “Yo trato de no utilizar corticoides salvo en casos puntuales”, aclaró.
“Cuando la tos es crónica, no dejes de consultar. La tos de la tuberculosis es una tos seca y hay tuberculosis en la Capital Federal. Hay que tener cuidado con eso”, concluyó Tartaglione.
