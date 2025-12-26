Bala perdida: un neurocirujano explicó por qué “es muy grave” la herida que tiene la niña y sugirió qué se puede hacer

Angelina I., la niña de 12 años que recibió el impacto de una bala perdida durante la Nochebuena en Villa Sarmiento, Morón, continúa internada en estado crítico en un sanatorio de Ramos Mejía. La víctima había salido con su familia a la puerta de su casa para ver los fuegos artificiales cuando ocurrió el hecho.

En su visita a LN+, el neurocirujano Fernando Navarro sostuvo que “una herida con arma de fuego en el cráneo es muy grave porque implica una alta mortalidad”, aunque -diferenció- “los niños tienen mejor pronóstico” que los adultos.

Fernando Navarro en LN+

“Muchas veces no se puede extraer la bala cuando está alojada en el cerebro, porque es un órgano muy delicado”, explicó el profesional. “Las distancias en el cerebro son muchísimas: un centímetro es algo grande. Además, hay estructuras muy delicadas y nobles, por eso es mejor dejar la bala ahí”, detalló.

Qué es una “toilette quirúrgica”

Al referirse al procedimiento que requiere un caso así, Navarro sostuvo: “Lo primero que se hace es estabilizar al paciente. Lo que nosotros llamamos una “toilette quirúrgica”, que es limpiar la zona de entrada del proyectil para que no se infecte. Y desde allí evaluar la evolución del cerebro".

Según el experto del Hospital Alemán, “el cerebro, como muchas partes del cuerpo, al recibir un impacto de arma de fuego, que tiene mucha inercia, se inflama. Y al estar alojado en una cavidad como el cráneo, hay que abrir para que disminuya la presión”.

Fernando Navarro, neurocirujano del Hospital Alemán

Las posibles secuelas

Si bien en su visita a LN+ el profesional insistió en que es muy prematuro dar un veredicto sobre la evolución de la niña de 12 años, Navarro subrayó: "Que haya o no secuelas depende de múltiples factores, el cerebro es un órgano muy sensible y específico“.

Angelina pelea por su vida luego de que una bala perdida le diera en su cabeza

“De acuerdo al riesgo beneficio de la cirugía, muchas veces se evalúa encapsular el proyectil”, apuntó Navarro, y aclaró: “Extraer la bala es muy complicado. En el momento agudo se la suele dejar: esto es minuto a minuto”.

La edad como esperanza

En su análisis, Navarro dejó entrever un poco de luz al final del túnel. “Pese a la gravedad del cuadro, lo positivo de este caso es que se trata de un paciente joven. Los niños tienen mayor plasticidad neuronal. Por ejemplo, un paciente de 2 años se recupera, en líneas generales, mucho mejor que un adulto: tienen mejor pronóstico”, graficó.

Por último, el médico hizo referencia a una frase muy utilizada entre sus colegas: “A nosotros nos gusta decir ´tiempo es cerebro´”.