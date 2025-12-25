Nochebuena trágica: una bala perdida hirió de gravedad a una niña de 12 años, que pelea por su vida

Angelina I., una niña de 12 de años, pelea por su vida después de haber sido herida de gravedad por una bala perdida. La víctima había salido con su familia a la puerta de su casa, en Morón, para ver los fuegos artificiales.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. Todo sucedió hoy a las 0.02 en Castelli al 300, en la localidad de Villa Sarmiento, en Morón.

“Cuando la familia se encontraba en la calle mirando los fuegos artificiales, la niña se desvaneció. Le salía sangre de la cabeza”, agregaron las fuentes consultadas.

Sin perder tiempo, la familia de la víctima trasladó a la niña a la Casa Hospital San Juan de Dios, en Ramos Mejía.

“De estudios realizados surge como resultado que la víctima tenía posee en su cráneo un elemento compatible con proyectil de arma de fuego”, dijeron fuentes policiales.

Los responsables médicos hicieron la denuncia correspondiente ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires y tomó intervención personal de la comisaría 5a. de Morón.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Morón Valeria Courtade.

“El caso se investiga como un homicidio en grado de tentativa y se trata de identificar al autor del disparo”, dijeron las fuentes consultadas.

La víctima, según los informantes, fue trasladada al Sanatorio La Trinidad de Ramón Mejía donde se encuentra internada en terapia intensiva.