H3N2: inician la campaña de vacunación antigripal en todo el país

Ante el aumento de la circulación global del virus de la influenza y la aparición de variantes con mayor capacidad de transmisión, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió adelantar la campaña de vacunación antigripal 2026. El objetivo es reforzar la protección de la población antes del invierno, cuando suelen incrementarse los casos de gripe y otras infecciones respiratorias.

La vacuna integra el Calendario Nacional de Vacunación y se aplica de manera gratuita a los grupos con mayor riesgo de complicaciones: personal de salud; embarazadas en cualquier trimestre; puérperas hasta diez días después del parto si no recibieron la vacuna durante el embarazo; niños de 6 a 24 meses; adultos mayores de 65 años, y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, como enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, inmunológicas o metabólicas. La campaña comenzará mañana, miércoles 11, varias semanas antes de lo habitual, para que estos grupos lleguen al invierno con mayor nivel de protección.

El anuncio fue reforzado por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien confirmó el inicio de la campaña a través de sus redes sociales y destacó el adelanto del cronograma. Señaló que, gracias a la planificación y al proceso de compra anticipada, las dosis necesarias para iniciar la aplicación ya se encuentran en las jurisdicciones. También recordó que las vacunas del Calendario Nacional “son seguras, cuentan con respaldo científico y previenen enfermedades graves”.

La decisión se tomó en un contexto epidemiológico particular. En el hemisferio norte se registró una expansión del subclado K del virus de influenza A (H3N2), una variante con mayor transmisibilidad asociada a un aumento de consultas médicas e internaciones en distintos países. Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, la actividad gripal comenzó entre tres y seis semanas antes de lo esperado en España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón.

En ese escenario y ante la tendencia de los últimos años, marcada por el adelanto de la temporada de virus respiratorios, la cartera sanitaria resolvió iniciar la campaña antes que en años previos. La distribución de las primeras partidas comenzó esta semana en las 24 jurisdicciones para que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires organicen su logística y habiliten la aplicación en los centros de salud.

La primera entrega contempla 795.760 dosis, entre ellas la vacuna antigripal adyuvantada (aTIV), destinada a mayores de 65 años, y la formulación para adultos. Estas partidas integran un cronograma más amplio que prevé nuevas remesas en las próximas semanas para asegurar el stock en cada distrito.

En total, el Ministerio de Salud adquirió 8,16 millones de dosis para la campaña 2026: 4,7 millones para personas de entre 24 meses y 64 años; 2,3 millones correspondientes a la vacuna adyuvantada para mayores de 65 años, y 1.160.000 pediátricas para niños de entre 6 meses y 2 años.

El adelanto apunta a proteger a la población priorizada antes del pico de circulación viral. En la Argentina, la temporada de influenza suele concentrarse entre abril y julio, aunque los especialistas observaron en los últimos años un corrimiento hacia fechas más tempranas.

Detalles de H3N2

Respecto del subclado K, los especialistas explican que presenta modificaciones en las proteínas de superficie que reducen parcialmente el reconocimiento por parte del sistema inmunológico. Ese rasgo favorece la transmisión, especialmente en ambientes cerrados durante los meses fríos.

Enrique Casanueva Martínez, infectólogo y asesor del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Austral, señaló que un subclado es un subgrupo genético dentro de una variante más amplia y que probablemente sea lo que circule este invierno en la Argentina. También advirtió sobre la posibilidad de un ingreso temprano de casos vinculados a los viajes internacionales.

Si bien esta variante no se asocia por el momento a cuadros clínicos más graves, su mayor capacidad de contagio puede derivar en un aumento de los casos y, en consecuencia, en una mayor presión sobre el sistema de salud.

Además de la vacunación, los especialistas recomiendan ventilar los ambientes, lavarse las manos con frecuencia y consultar ante síntomas respiratorios, especialmente en personas con factores de riesgo Mauro V. Rizzi - LA NACION

En la Argentina todavía no se observa circulación dominante del subclado K. Sin embargo, la experiencia epidemiológica muestra que el comportamiento del virus en el hemisferio norte suele anticipar lo que ocurre meses después en el hemisferio sur. Por este motivo, los especialistas estiman que podría tener un rol relevante durante el próximo invierno.

Las autoridades sanitarias remarcan que la vacunación anual sigue siendo la principal herramienta para prevenir cuadros graves, hospitalizaciones y muertes asociadas a la gripe. Esto se debe a que el virus influenza cambia con frecuencia, por lo que cada año se actualiza la composición de las vacunas para incorporar las cepas que se espera que circulen durante la temporada.

Además de la vacunación, recomiendan ventilar los ambientes, lavarse las manos con frecuencia y consultar de manera temprana ante la aparición de síntomas respiratorios, especialmente en personas con factores de riesgo.

