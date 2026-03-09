Comienzan las obras por el Anillo La Pampa: afectará el puente Lugones y habrá cortes y desvíos

El gobierno porteño comenzará en los próximos días las obras para la construcción del Anillo La Pampa, un trabajo que busca mejorar la conexión entre los barrios de Belgrano y Palermo con la Costanera y el Aeroparque Jorge Newbery. Es por eso que a partir de este miércoles dará inicio una serie de cortes de calles que afectarán el puente Lugones y generarán desvíos en el tránsito y en el recorrido de algunas líneas de colectivos.

La obra —que fue anunciada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el año pasado— permitirá conectar la calle La Pampa, desde la avenida Figueroa Alcorta hasta la Costanera Norte de la Ciudad, mediante un proyecto que integra un túnel vehicular y un paso sobre nivel para peatones y ciclistas.

Según pudo saber LA NACION por fuentes porteñas, el cierre afectará la circulación en la calle La Pampa, entre Lugones y Figueroa Alcorta, que quedará completamente cerrada al tránsito. Sumado a esto, habrá una restricción del ingreso y egreso vehicular en Lugones, ubicado a la altura de La Pampa. Como alternativa, se podrán usar las rampas ubicadas en Udaondo o más adelante, en Ombúes.

La obra consta de un túnel y un puente

Asimismo, la obra no solo afectará a los vehículos particulares, sino también al transporte público. Los recorridos de dos líneas de colectivos tuvieron que ser modificados: el 28 y el 130.

El primero, que salía desde La Pampa hasta Figueroa Alcorta e iba desde el puente hacia la Costanera, ahora saldrá antes: desde el puente Scalabrini Ortiz, directamente hacia Costanera. Mientras que el 130 (Ramal La Boca por Panamericana), que tenía un ramal que circulaba por los Bosques de Palermo y tomaba La Pampa por Lugones y luego Dorrego, ahora modificará su recorrido por avenida del Libertador.

Para aliviar la circulación en la zona y evitar embotellamientos, el gobierno porteño habilitó la salida de Lugones hacia Udaondo, que permanecía cerrada al tránsito desde enero en el marco de las obras de ampliación del Puente Labruna.

La obra del Anillo La Pampa

La construcción está a cargo del Ministerio de Infraestructura porteño y fue ejecutada a partir de una licitación organizada por Autopistas Urbanas SA (AUSA). Según confirmaron fuentes oficiales, la licitación fue ganada por una Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por Roggio y Chediack, y la finalización está prevista para mediados de 2027.

La Ciudad Construirá Un Túnel Vehicular Y Anillo Peatonal Que Conectará El Bajo Belgrano Con Aeroparque (1)

Actualmente, la calle La Pampa se encuentra interrumpida por las avenidas Cantilo y Lugones y por las vías del ferrocarril Belgrano Norte. Esa combinación genera una barrera física que impide la continuidad del tránsito y dificulta el acceso directo hacia la avenida Costanera Rafael Obligado, el Aeroparque Jorge Newbery y la zona de Ciudad Universitaria. Como consecuencia, la circulación se concentra en pasos alternativos que suelen presentar congestionamientos, especialmente en horas pico.

De esta forma, el nuevo túnel atravesará por debajo de las avenidas Lugones, Illia y Cantilo y las vías del Belgrano Norte. Además, tendrá doble mano de circulación y permitirá conectar de manera directa los barrios de Bajo Belgrano y Palermo con Aeroparque, la Costanera, Ciudad Universitaria y el Parque Costero. De acuerdo con la información oficial, la iniciativa implicó una inversión de más de $50.000 millones.