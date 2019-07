Adrián Albanese fue asesinado por tres delincuentes el sábado por la noche Crédito: Facebook

El dueño de una pizzería fue asesinado de un balazo al ser asaltado el sábado por tres delincuentes que entraron a robar a su comercio en la localidad bonaerense de Banfield. El hecho ocurrió en el local "Don Albanese", ubicado en la esquina de avenida Adolfo Alsina y Peña, cuando los ladrones armados, vestidos con gorras y camperas, ingresaron al local.

"Estaba en el final del día, juntando la recaudación. Entraron tres personas con la cara descubierta y él les dio el dinero, no se resistió. Pero cuando le pidieron la alianza no se la pudo sacar y le dispararon", contó Verónica, la pareja de la víctima, identificada como Adrián Albanese.

Respecto de la investigación, la mujer aseguró que no tiene novedades, pero dijo en diálogo con TN: "Aparentemente los ladrones venían robando. Lo que yo no entiendo es cómo el centro de monitoreo no vio nada. Las cámaras del local se las llevo la Policía". Asimismo, indicó que los vecinos tomaron la patente del vehículo en que se movían los delincuentes, un Ford Ka blanco.

Banfield: entraron a robar a una pizzería y mataron a uno de los dueños Crédito: Facebook

Verónica aseveró que los ladrones, además de matar a su pareja, robaron a los clientes que había en el local y se llevaron la recaudación. También contó que es la primera vez que sufren un robo.

" Quiero que encuentren a la persona que le hizo esto a mi esposo, que dejó a un bebé de 4 meses sin su papá", dijo en alusión al hijo que tiene, de apenas meses.

Antes de las declaraciones de Verónica, quien había hablado fue su hermano Rodrigo, cuñado de la víctima, quien indicó que "aparentemente querían sacarle la sortija de bodas y él no se la podía sacar", y que "en medio de ese forcejeo le dispararon" en la cabeza.

De acuerdo a Rodrigo, al momento del asalto "había mucha gente" que pasaba por la esquina por el Día del Amigo pero, "lamentablemente, esta cuadra (por Peña) a la noche es muy oscura". También dijo que los delincuentes "tenían alrededor de treinta años".

El hecho es investigado por el fiscal Carlos Baccini, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

"Quiero que encuentren al que dejó a un bebé sin su papá", dijo la esposa del pizzero asesinado Crédito: Facebook