Bares y restaurantes: "El toque de queda sería tremendo, un golpe mortal"

Pasó poco más de un mes desde que recibieron la buena noticia, cuando el 30 de noviembre pasado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, autorizó a los bares, restaurantes y cafés a permanecer abiertos hasta las 3 de la madrugada, y además ampliar la capacidad máxima de las mesas al aire libre, donde ya se iban a poder reunir hasta ocho personas. Hoy, en una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Ginés González García, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmaron la necesidad de restringir la circulación en horario nocturno. Las medidas están en plena redacción, y entrarán en vigencia a partir de mañana, cuando se publique el decreto en el Boletín Oficial. Ayer, preocupado por la suba en los contagios de coronavirus registrados en los últimos días, Alberto Fernández les propuso a los gobernadores restringir la circulación de modo "uniforme" en todo el país, entre las 23 y las 6.

El nuevo toque de queda sanitario hace temblar al sector gastronómico. La primaverita que habían empezado a transitar los restaurantes luego de la reapertura, confiesan en el sector, ya huele a flor marchita.

"Sería tremendo. Un golpe mortal", dice sin vueltas Sebastián Valles, responsable gastronómico de Bar de Carnes, La Dorita y La Pescadorita. "La verdad es que nos costó mucho pasar el invierno y llegar a la temporada vivos. Este toque de queda, de cierre a las 23, sería mortal para los bares y restaurantes. No sé cómo podríamos pasar el verano. Esperamos mucho tiempo este momento que nos ayudaría a salir un poco a flote, y aplicar esta medida sería mortal para muchos. Creo que la solución sería más de cuidado y conciencia por parte de la gente; aprender a convivir con esto y cumplir con todas las medidas para evitar los contagios. Pero restringir la circulación en el horario de más trabajo hará un daño mucho más fuerte que el propio virus".

Problemas con los empleados

Que la gente no pueda estar en la calle a partir de las 23, significa para Francisco Pidal, de Canta El Gallo, tener que cerrar las puertas mucho antes, los empleados tienen que irse a su casa más temprano. "Es un tema complicado. Además, ahora oscurece cada vez más tarde, y la gente retrasa el horario de salida. Una medida así ocasionaría menos trabajo, menos facturación. ¿Y si la gente no puede venir a trabajar porque no puede circular, ni estar en la calle, nosotros tenemos que seguir pagando las cargas sociales?", cuestiona el emprendedor.

Francisca del Fuego tiene su espacio en los bosques de Palermo, y hace poco presentó su renovada carta con especialidades al horno de barro. Desde la cocina del restaurante, Nico Igot coincide con sus colegas, y afirma que de aprobarse esta nueva medida, los gastronómicos se van a terminar de hundir. "Nos va a golpear muy fuerte otra vez. Somos de las Industrias más golpeadas, y fueron meses muy difíciles. Si el toque de queda es una realidad, tendrá que aparecer la ayuda del Estado, que fue clave todos estos meses. De volver para atrás necesitamos un Estado presente mas que nunca, porque estamos todos en situación critica y ya no hay de donde sacar. Es muy preocupante", confiesa Igot.

En una mirada común, los empresarios gastronómicos apuntan a sostener y ajustar, de ser necesario, los protocolos de seguridad e higiene. Hacer hincapié en el cuidado individual y en reforzar las campañas de concientización. "Estamos de acuerdo con que nos impongan todo tipo de medidas precautorias y asumimos la responsabilidad. Pero el toque de queda sería devastador para todos los comercios -insiste Valles-. Nos encontramos en una etapa donde no se puede cerrar más, deberíamos de aprender a convivir con esto con conciencia social, distanciamiento, con nuevas normas que disponga cada municipio o el Gobierno. Lo que sea, pero que no nos cierren", ruega Valles, y asegura que hoy la tasa de desocupación en el sector es muy alta. "Cerrar no es la solución, porque los daños serían infinitamente peores que seguir abiertos con protocolos estrictos, como ahora. Pero puedo decir como empresario que este cierre que se plantea nos devastaría", concluye, apocalíptico.

El delivery y el take away, los salvavidas

En abril pasado, en medio de una cuarentena dura, muchos locales gastronómicos decidieron sumar al delivery y take away, que fueron los salvavidas del aislamiento para los gastronómicos, el servicio de despensa. Convirtieron sus mostradores en almacenes gourmet, y salieron a vender todos los productos. Lo hizo La Panadería de Pablo, en Olivos; El Preferido, de la dupla Pablo Rivero y Guido Tassi; Sí Pastrón, en la esquina de Arévalo y Cabrera; y otros locales que hacen punta en la alta gastronomía como Alo's y Bestia, en San Isidro; o la Trattoria Olivetti y La Locanda, del italiano Daniele Pinna.

Con el nuevo escenario planteado por el Gobierno, la idea de tener que volver al delivery y el take away en el horario nocturno, sería un retroceso. "El take away es una herramienta más, pero que no incide en la rentabilidad del negocio. Todavía los locales gastronómicos no han ni empezado a pagar las deudas que se tomaron durante el año pasado, por lo que es muy difícil pensar en un toque de queda -dice Matías Cabrera, socio de Hell's Pizza-. Lo importante es resguardar la seguridad sanitaria pero también la economía de cada ciudadano". Para Valles, la vuelta al take away sería "dramática", porque según explica el empresario, esta modalidad apenas cubre el 5 % de todos los gastos de la empresa.

"Creo que ningún local gastronómico ni ningún empresario está preparado para otra restricción fuerte. No es el camino dejar a la gente sin trabajo, ahogar al emprendedor, a las pymes. Hay que sostener un protocolo sanitario y exigir que se cumpla, pero sin restricciones de horario. Esto último puede aplicarse a los eventos que se realizan en la clandestinidad y en las discotecas. Pero a los restaurantes, no", sentencia Cabrera.

