Llegó como migrante con “una sola moneda” y creó una leyenda: el triste adiós a Marra’s en Filadelfia

El restaurante italiano Marra’s cerró sus puertas el domingo 30 de noviembre después de 98 años de actividad. El cierre ocurrió un día antes de concretarse la venta del edificio ubicado en 1734 E. Passyunk Ave., en South Philadelphia.

El motivo por el que cerró la icónica pizzería

El motivo real del cierre fue explicado por Mario D’Adamo Jr., nieto de los fundadores Salvatore y Chiarina Marra, y hermano del copropietario Robert D’Adamo.

En diálogo con Inquirer, afirmó: “El mayor asesino fue el estacionamiento. Los restaurantes pequeños pueden sobrevivir; los grandes, no.”

D’Adamo Jr. explicó que la falta de espacios de estacionamiento para atender la demanda de un local de 160 asientos provocó una pérdida grave y sostenida de clientela.

Esa limitación operativa hizo inviable continuar. La familia mantuvo la propiedad en venta durante varios años, sin lograr revertir el impacto de ese problema estructural.

Un comedor que recibió a Sinatra, Travolta y otras figuras

El sitio oficial de Marra’s destaca que el restaurante recibió a Frank Sinatra, John Travolta, Conan O’Brien y muchas otras figuras destacadas que llegaron atraídas por la cocina italiana y por el “Original Brick Oven”, una estructura diseñada por el fundador del local con ladrillos del Monte Vesubio.

Según la página, ese horno producía un sabor que motivaba a los visitantes de distintas ciudades a viajar hasta South Philadelphia para probarlo.

La misma fuente relata que la historia del local supera las nueve décadas y comenzó en 1920, cuando la pareja de migrantes napolitanos formada por Salvatore y Chiarina Marra llegó a EE.UU.

Él arribó con “una única moneda y un sueño” orientado a mejorar el futuro de su familia. Ese impulso inicial derivó en la creación de uno de los restaurantes italianos más antiguos y reconocidos del país.

Con el tiempo, la dirección del local quedó en manos de los nietos del matrimonio, quienes preservaban las recetas originales y mantenían la atención personalizada para los clientes que cruzaban la puerta.

Un cierre que refleja un momento complejo para toda la industria

Aunque Marra’s enfrentó una causa específica que motivó su cierre, el sector gastronómico muestra señales de tensión que atraviesan al país.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), comer afuera del hogar se volvió 3,8% más caro en mayo de 2025 respecto a 2024. Este incremento modificó hábitos de consumo y redujo la frecuencia de salidas a restaurantes.

Un informe de Technomic informó que la industria proyecta US$478 mil millones en ingresos para 2025, un avance de apenas 2,8% frente a 2024, la menor variación anual en diez años, si se excluye el fuerte golpe que recibieron en 2020. El medio NRN identificó a tres categorías con los mayores niveles de dificultad:

Hamburguesas

Sándwiches

Pizza

Además, así como señala The Street, varias cadenas importantes cerraron locales o redujeron su tamaño en 2025: