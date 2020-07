Mario Ruiz (derecha), junto a Samuel Cárdenas Crédito: Cerro Catedral Alta Patagonia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Pocas personas en la montaña tenían su experiencia, años de trabajo y templanza. Mario Ruiz, el pistero socorrista que murió esta mañana en Cerro Catedral víctima de una avalancha, no sólo era el Jefe de Patrulla desde hacía nueve temporadas invernales, sino también un gran apasionado y conocedor de las pistas con más de 30 años de servicio para las diferentes concesiones del centro de esquí.

Nacido en la ciudad de San Carlos de Bariloche, comenzó en Catedral cuando apenas tenía 18 años. Trabajó en el taller de mantenimiento, como operario en los medios de elevación y hasta fue sereno alguna temporada. Pero, tal como él siempre lo afirmaba, la Patrulla era su gran pasión. Con su uniforme rojo -que distingue a la Patrulla en la montaña-, Mario siempre estaba atento y con una sonrisa, a pesar de las largas horas de trabajo en plena temporada, cuando las jornadas pueden extenderse de sol a sol.

"Era una gran persona, aparte de jefe era un amigo, estaba siempre donde tenía que estar, y le buscaba la vuelta a los problemas o las diferencias que pudieran surgir", recuerda Samuel Cárdenas, otro de los referentes del equipo de pisteros socorristas, en diálogo con LA NACION. "Aunque vos bajabas enojadísimo, él te calmaba y te hacía ver la realidad de lo sucedido, y si te tenía que decir algo lo hacía pero con respeto, era un mediador, siempre te preguntaba y te escuchaba", agregó.

Desde hace unos años, Catedral Alta Patagonia tiene un convenio con Aspen y todas las temporadas la patrulla realiza intercambios con el equipo de pisteros norteamericanos, con el objetivo de aprender de otros centros de esquí y capacitarse. Luego de varios años y viajes de otros integrantes del equipo, finalmente fue Mario quien decidió ocupar ese lugar en Highland Bowl este último verano. "Siempre decía 'no me veo fuera de la patrulla', pero finalmente se decidió y por primera vez hizo temporada afuera, lejos de su familia, estaba feliz cuando volvió, los patrulleros de allá no querían que se volviera", contó Cárdenas.

El trabajo principal de los patrulleros es de prevención. Son los encargados de abrir y cerrar las pistas, demarcar las zonas de riesgo y también quienes asisten en cualquier lugar de la montaña cuando alguien sufre algún tipo de accidente o lesión. En una temporada de invierno normal, asisten por día a un promedio de entre 25 y 30 personas. Cerro Catedral es el centro de esquí más grande de Sudamérica con 1200 hectáreas esquiables, entre pistas, caminos y áreas fuera de pista.

Mario era consciente que su trabajo además de una gran responsabilidad, insumía grandes riesgos. A pesar de ello, elegía cada día estar en la montaña. En una entrevista con La Nación el año pasado aseguró que para él era una gran satisfacción "llegar en el peor momento para dar ayuda". Sin dudas, era su forma de vida. Entre anécdotas, habló de la complejidad que se plantea en el momento de la peor noticia, cuando no se puede salvar esa vida. "Son momento muy duros, pero se trabaja y se habla con posterioridad; trabajamos mucho con un cámara pequeña con la que registramos algunas atenciones y luego nos sirve para ver y revisar entre todos lo actuado", destacó.

Mario trabajaba en Catedral como planta permanente durante todo el año. Fuera de temporada lideraba capacitaciones y trabajos de mantenimiento en las pistas. Su ausencia generará sin dudas un gran vacío en la montaña y especialmente el grupo de patrulleros. "El tema va a ser cómo volvemos", aseguraron sus compañeros con tristeza. Por ahora, la empresa decretó dos días de luto.

En el marco de la pandemia COVID-19, el centro de esquí abrió la semana pasada sus puertas sólo para esquiadores y snowboardistas locales a modo de prueba piloto hasta el 1 de agosto. Opera con un cuarto de los medios de elevación y estaría abierto sólo cinco días a la semana, sujeto a las condiciones de clima.