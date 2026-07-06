Bariloche: tras semanas de incertidumbre, abrió parcialmente el Cerro Catedral

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Esta mañana, la apertura oficial del Cerro Catedral dio inicio a la temporada invernal de la ciudad. El centro de esquí más grande del país comenzó a operar con un esquema de apertura parcial y progresiva, adaptándose a la evolución de las condiciones de nieve en los distintos sectores.

Tradicionalmente, el cerro suele inaugurar sus temporadas invernales a fines de junio, pero la falta de precipitaciones y de temperaturas bajas de principios del invierno se ha vuelto una constante en los últimos años, lo que ha llevado, tanto en 2025 como en 2026, a retrasar la apertura del complejo. Este año, además de la postergación del inicio de las actividades, se suma la habilitación escalonada de las instalaciones.

Gradualmente, y con algunas precipitaciones de nieve el centro invernal, la temporada invernal 2026 comienza a tomar forma Marcelo Martinez

En la primera etapa de la temporada, que comenzó hoy, la concesionaria Catedral Alta Patagonia habilitó el sector de Aprendizaje, ubicado en la base, destinado especialmente a quienes dan sus primeros pasos en los deportes de nieve. Según informaron, a medida que el clima y las nevadas lo permitan, se irán incorporando nuevas áreas esquiables y medios de elevación al cronograma diario.

Para garantizar la operatividad en la zona baja e intermedia, el cerro ha trabajado intensamente con su sistema de nieve artificial. Actualmente, el complejo cuenta con 40 cañones que permiten complementar las precipitaciones naturales, asegurando la conectividad en pistas clave como Bajador y Cascada (pistas azules, de nivel intermedio). La montaña abre todos los días, de 9 a 16.

Actualmente, el complejo cuenta con 40 cañones que permiten complementar las precipitaciones naturales Gentileza

El parte de hoy indica una temperatura de -3 °C en la base (1000 msnm) y -4 °C en el sector superior (2000 msnm). Se esperan ráfagas de viento de 15 km/h en la base y el sector intermedio, y buena visibilidad. Por ahora, la base acumula 50 cm de nieve pisada (nieve técnica), mientras que en las cotas altas hay 5 cm.

Para mañana y pasado se prevén nevadas intensas en Bariloche, lo que, según se prevé, permitiría al cerro ir habilitando otros sectores.

Variedad de precios y pases

La temporada 2026 presenta un tarifario definido para los visitantes que busquen disfrutar de la montaña. El pase diario para esquiadores cuesta $160.000, mientras que el día para peatones, $90.000. En tanto, el pase Exclusive Temporada —que otorga acceso ilimitado a todos los medios de elevación del centro de esquí durante todo el invierno— se ubica en $10.000.000. El estacionamiento cuesta $70.000 en el sector Sur y $35.000 en el Valle.

Hace un año, aunque la temporada invernal también se demoró por la escasez de nevadas, el Cerro Catedral realizó su apertura a finales de junio, también gracias a la fabricación de nieve.

El pase diario para esquiadores cuesta $160.000, mientras que el día para peatones, $90.000 Marcelo Martinez

“La nieve técnica es diferente, es mucho más compacta, tiene cristales más pequeños y, por ese motivo, dura siete u ocho veces más que la nieve natural”, explicó el experto en fabricación de nieve Patrick Peintner, que llegó de Bolzano, Italia, en 2014, y lleva más de una década como el “snow man” del Catedral.

La nieve técnica o artificial permite especialmente anticipar la apertura de los sectores destinados a los principiantes. De hecho, ayuda al aprendizaje por sus características de nieve compacta.

Previsión del clima

Según informaron fuentes de la empresa concesionaria, a través de la aplicación oficial de Cerro Catedral, disponible para iOS y Android, los visitantes pueden consultar en tiempo real el estado de las pistas, el clima y los medios habilitados.

En tanto, desde el centro de esquí recordaron la importancia de esquiar únicamente por sectores señalizados y respetar las indicaciones del equipo de Patrulla para garantizar la seguridad de todos los esquiadores.