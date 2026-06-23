Esquí 2026: centro por centro, las novedades de una temporada que apuesta por la nieve artificial

Con cautela y expectativas por el frío de estos últimos días, los centros de esquí argentinos se preparan para recibir una temporada de invierno en la que la tecnología de los cañones que generan nieve artificial será protagonista para afrontar posibles intermitencias en las nevadas. Centro por centro, las novedades y las tarifas de los pases.

Cerro Catedral

Con 40 centímetros de nieve acumulada en la zona alta, la concesionaria de este centro de esquí abrió las puertas solo a peatones el 13 de junio previo a la apertura oficial de la temporada, que aún no tiene fecha confirmada. Lo que sí se puede anticipar son los precios: el pase diario para adulto tendrá un costo de $160.000, $45.000 pesos más respecto al 2025. A eso hay que sumarle, por única vez, $7000 del costo de la chipcard para acceder a los medios de elevación.

La principal novedad que trae para este invierno es la digitalización de la experiencia en montaña con la implementación de una app a través de la cual se puede consultar el estado de las pistas y los medios de elevación en tiempo real. Desde hace cuatro años vienen realizando una fuerte inversión en el sistema de fabricación de nieve compuesto por 40 cañones que permiten cubrir 12 hectáreas continuas, lo que genera previsibilidad operativa y garantiza condiciones óptimas en sectores estratégicos de la montaña.

En Cerro Catedral hace cuatro años vienen realizando una fuerte inversión en el sistema de fabricación de nieve compuesto por 40 cañones Gentileza

Cerro Chapelco

Con las primeras nevadas ya presentes, es uno de los centros con más novedades de la temporada. Luego del cambio de concesión, que quedó en manos de la empresa Transportes Don Otto, el centro de esquí de San Martín de los Andes se prepara para recibir el invierno completamente renovado.

La gran estrella de este año será la Telecabina Poma para 10 personas que unirá la base con la cota 1600 en cinco minutos, donde los visitantes podrán encontrar un nuevo centro comercial con servicio de cafetería, quiosco y lockers inteligentes. A esto se suma la disponibilidad de un estacionamiento pavimentado con mayor capacidad y un servicio de rental en la base completamente renovado.

El pase cuesta $160.000, unos $40.000 más que el año pasado, y hasta el 30 de junio puede adquirirse en 3 cuotas sin interés con tarjeta vía web o puntos de venta físicos.

El de Chapelco es uno de los centros con más novedades de la temporada Diego Costantini ph

Las Leñas

El centro de esquí más cercano de Buenos Aires –a 1200 kilómetros– se prepara para esta temporada con novedades que tienen que ver con la incorporación de tecnología para garantizar la seguridad de los visitantes y afrontar las posibles fluctuaciones del clima.

“La falta de nieve es un fenómeno que no solo pasa en Las Leñas ni en la Argentina, sino que es algo a nivel mundial. Por eso hemos hecho especial hincapié en la fabricación artificial, que hoy es un recurso muy importante en todos los centros de esquí para garantizar la operación”, cuenta Fernando Passano, gerente de actividades de montaña. En los últimos meses adquirieron 11 cañones nuevos, que se suman a los 40 que ya tenían y a 3 lanzas (cañones aéreos).

A esto se le suma la actualización del sistema de avalanchas de última generación Gazex, algo fundamental para la seguridad de los esquiadores en un centro de esquí que funciona en alta cordillera. También la apertura de un nuevo supermercado y el mejoramiento del Parque Aventura, un espacio ideal para quienes quieren realizar otras actividades en la nieve más allá del esquí o el snowboard. El pase diario para adultos cuesta $180.000 en temporada alta, un 20% más que en 2025.

En Las Leñas adquirieron 11 cañones nuevos, que se suman a los 40 que ya tenían y a 3 lanzas (cañones aéreos)

Cerro Castor

En el Fin del Mundo, comenzó la temporada con la apertura de sus espacios gastronómicos Alpino Sports Bar y Morada del Águila, ambos ubicados en la base del cerro. También abrió la pista de patinaje sobre hielo.

La apertura oficial está programada para el 26 de junio, sujeta a las condiciones climáticas. Por su parte, la bajada de las antorchas –que marca la apertura de temporada y que se realiza en el marco de la Fiesta del Invierno– está programada para el 10 de julio con la participación de instructores de la Escuela de Esquí de Cerro Castor y del Club Andino Ushuaia. El pase diario para adultos durante la temporada regular (desde el 4 de julio hasta el 25 de septiembre) tiene un costo de $146.700 (unos $25.200 más que en 2025) y de $102.600 para menores.

La apertura oficial de Cerro Castor está programada para el 26 de junio Gentileza

Cerro Bayo

Ubicado en Villa La Angostura, es el primer centro de esquí en inaugurar la temporada: el sábado 13 de junio se realizó la apertura de la Pista 1 en el sector para principiantes. Una de las principales novedades de la temporada es la inauguración de la nueva telesilla cuádruple Doppelmayr, que reemplaza a medios existentes y que triplica la capacidad de transporte de pasajeros, reduciendo los tiempos de espera.

Esta incorporación es parte de un plan integral de modernización del centro que supera los 3000 millones de pesos y que tiene un foco importante en la ampliación del sistema de generación artificial de nieve que va desde la base hasta la cota 1500. También se suma una nueva magic carpet para los niños que toman clases en la escuela.

Más allá del esquí, el cerro amplía su propuesta con actividades como caminatas con raquetas, paseos en trineo y tubing. El costo del pase en Bayo en temporada alta (del 8 de julio al 1° de agosto) es de $136.500 para adultos y $106.800 para menores, un 37% más que en 2025 aproximadamente.

En Villa La Angostura serán el primer centro de esquí en inaugurar la temporada Gentileza: Cerro Bayo

La Hoya

El centro de esquí ubicado a unos 13 kilómetros de Esquel recibe esta temporada con mejoras en la seguridad y con propuestas que van mucho más allá de lo que sucede en las pistas. Por un lado, se destaca la incorporación del primer polvorín habilitado dentro del centro de esquí bajo normativa de Anmac que permite implementar el Programa de Intervención para el Desencadenamiento de Avalanchas (PIDA) dentro del predio, fortaleciendo las tareas preventivas.

Por otro lado, la continuidad del plan de inversiones con mejoras progresivas en infraestructura, medios de elevación y calidad de los servicios. También la posibilidad de comprar 100% online los pases que, esta temporada, cuestan $100.000 para adultos.

La Hoya cobra 100.000 los pases para adultos Gentileza

Laderas Cerro Perito Moreno

El centro de esquí que funciona a unos 25 kilómetros de El Bolsón para esta temporada incorporó varios cañones de última generación que permitirán que este año haya nieve en todo el sector de principiantes de la base. En cuanto a los pases, hay varias actualizaciones: la ampliación de la pista y el poma ski fun day, para quienes quieren aprender a esquiar o solo disfrutar de un día sin tener que comprar el pase completo. También la experiencia catski, en la que un ratrack especialmente preparado lleva hasta laderas vírgenes para hacer bajadas alucinantes.

De la mano de la fiebre mundialista, quienes compren pases hasta el 22 de junio para esta temporada podrán esquiar gratis el año que viene, si Argentina se corona campeón. Los pases diarios para adultos en temporada alta cuestan $98.800 y $88.920 para menores (estos valores se mantienen vigentes hasta el comienzo de las operaciones, que está previsto para el 26 de junio).

El centro de esquí Laderas, en el Cerro Perito Moreno ofrece la experiencia catski, en la que un ratrack especialmente preparado lleva hasta laderas vírgenes para hacer bajadas alucinantes

Lago Hermoso

Ubicado a 25 minutos de San Martín de los Andes, este centro de esquí tiene prevista su apertura para el 1° de julio (aunque puede adelantarse de acuerdo a las condiciones climáticas). Una de sus principales novedades es la incorporación de un nuevo medio de elevación: un teleski poma que permite acceder al mirador del lago Hermoso, uno de los puntos panorámicos más imponentes de la zona.

También inaugura un área de freestyle, diseñada para snowboarders y skiers freestyle, con un medio de elevación exclusivo para acceder al park y una agenda de competencias durante toda la temporada. Los valores de los pases diarios cuestan $89.000 para mayores y $74.000 para menores.

Una de las principales novedades de Lago Hermoso es la incorporación de un nuevo medio de elevación: un teleski poma que permite acceder al mirador del lago GENTILEZA LAGO HERMOSO SKI & RESORT

Cerro Martial

Es la principal novedad de esta temporada de invierno: a unos 7 kilómetros de Ushuaia reabre Cerro Martial, un centro de esquí que funciona a los pies del glaciar con el mismo nombre. Este lugar tiene una gran historia para los fueguinos ya que fue donde muchos dieron sus primeros pasos en los deportes de nieve. También fue el lugar donde funcionó la primera aerosilla de la zona que estuvo parada durante más de 15 años.

Desde este 19 de junio, no sólo reabrió el centro de esquí, sino también se puso en marcha una nueva aerosilla cuádruple que tiene un recorrido de 1.400 metros y una capacidad para unas 1.600 personas por hora y que permite un ascenso rápido a la montaña. También incorporaron una poma para la escuela de esquí y snowboard. El precio de los pases diarios son de $70.000 para adultos y $35.000 para niños (menos de 12 años). Los residentes de Tierra del Fuego tienen 50% de descuento.

Una característica que tiene este centro es que no solo se puede hacer esquí o snowboard, sino también culipatin y caminatas con raquetas de nieve. En verano: desde mountain bike hasta trekking.