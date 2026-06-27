Contra todo pronóstico: Bariloche anticipa que el turismo dejará más dinero este invierno gracias a un segmento clave

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Este destino se prepara para una temporada invernal marcada por la estabilidad y por un cambio en el perfil del visitante. Según el último Informe de Coyuntura y Competitividad Turística elaborado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb), las proyecciones para el trimestre julio-septiembre anticipan un sostenimiento de la actividad económica, incluso con mayor gasto turístico, a pesar de una leve baja en la cantidad de arribos.

De acuerdo con los datos presentados por la Aehgb, se espera la llegada de 473.000 pasajeros durante los meses centrales del invierno. Si bien esta cifra representa una caída del 1,5% en comparación con la temporada de 2025, otros indicadores muestran señales positivas.

En relación con los pernoctes, se proyectan entre 4 y 5 días por turista en la ciudad, lo que supone un crecimiento del 1,4% interanual. Asimismo, se prevé un leve aumento del gasto turístico directo: se estima una inyección económica de $279.000 millones, lo que representa una mejora real del 1%. Este comportamiento sugiere que, aunque llegarán menos turistas, quienes lo hagan prolongarán sus estadías, lo que permite compensar parcialmente la baja en los arribos y sostener la cadena de valor del sector.

Martín Lago, presidente de la Aehgb, explicó a LA NACION: “Estamos viendo un movimiento muy interesante del segmento brasileño, que tendrá un volumen cercano a los 50.000 turistas. Es un número importante, pero no alcanza a compensar la caída que observamos en el turismo nacional. Sí habrá argentinos que nos visiten, pero en general es un público de mayor poder adquisitivo frente a la amplia y diversa oferta que tiene la ciudad”.

Según detalló, esa dinámica podría generar una mayor concentración en determinados segmentos de alojamiento: “Es probable que tengamos una ocupación más focalizada en hoteles céntricos de tres y cuatro estrellas, y también en algunos de cinco estrellas, aunque no necesariamente en el centro. Hacia allí parece orientarse la demanda para este invierno”.

Cerro Catedral Gentileza

Lago agregó que, en términos de tarifas, Bariloche se mantiene “muy competitivo” en relación con otros destinos. Sin embargo, advirtió sobre un factor clave: el costo del transporte aéreo. “Esa es hoy la principal barrera de acceso al destino, tanto en vuelos de cabotaje como internacionales. Esto explica por qué proyectamos una operación muy similar a la del invierno anterior, con niveles de ocupación cercanos al 80%”, sostuvo.

Desde el sector atribuyen el leve repunte del gasto promedio al perfil de los visitantes que llegarán en esta temporada. En contraste, los establecimientos orientados a la clase media registran una demanda más débil, afectada por la coyuntura económica.

El informe también muestra un contraste marcado con lo ocurrido en mayo de 2026, un mes impactado por la baja estacionalidad y la situación económica. Durante ese período, los arribos totales cayeron un 11,9% interanual, con una contracción del 24,3% en el segmento aerocomercial.

En ese contexto, el gasto turístico total real retrocedió un 15,3%, mientras que el gasto promedio por pasajero cayó un 3,9%. Según el relevamiento, estos números reflejan el impacto de la pérdida de poder adquisitivo en la demanda, incluso entre quienes viajan fuera de la temporada alta.

Vista general del cerro Catedral

Para la asociación empresaria, el crecimiento proyectado en los pernoctes para el invierno refuerza la necesidad de implementar políticas orientadas a extender la permanencia de los visitantes y mejorar la conectividad. Aun así, advierten que el desempeño final de la temporada dependerá de variables externas, como la situación económica, la disponibilidad de vuelos y las condiciones climáticas.

“Se hizo un buen trabajo de preparación por parte de los prestadores de servicios, que llegan a la temporada con la oferta en condiciones. Lo que resta es que se terminen de definir decisiones de consumo. También será determinante la llegada de nevadas importantes, sobre todo para quienes buscan el producto esquí”, señaló Lago.

En esa línea, añadió que la demanda vinculada al esquí podría activarse a medida que mejoren los pronósticos: “Creemos que se va a dinamizar cuando se confirme un volumen de precipitaciones suficiente para garantizar la apertura plena de los centros de esquí. Hoy prácticamente todos los complejos del país presentan la misma situación, con escasez de nieve”.

Bariloche: uno de los cañones en funcionamiento durante la producción de nieve técnica

Mientras tanto, en el cerro Catedral continúan con la producción de nieve técnica cuando las condiciones de frío y humedad lo permiten. Durante el fin de semana pasado se registraron entre 10 y 36 centímetros de nieve nueva por encima de la cota de 1500 metros, con mayores acumulaciones en zonas protegidas del viento.

Desde Catedral Alta Patagonia, concesionaria del centro de esquí, señalaron que “se trata de nieve seca y de muy buena calidad, aunque con una distribución irregular debido al viento en altura”.

A la espera de nuevas nevadas para los próximos días, el complejo comenzó a ampliar su actividad: desde este fin de semana abrirá para peatones todos los días, de 9.30 a 16, con el objetivo de sostener el flujo de visitantes mientras se consolidan las condiciones para el esquí.