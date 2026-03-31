Bloqueo atmosférico en Semana Santa: vienen días de calor anómalo y se esperan casi 10°C menos para Pascuas

Para muchas personas, la Semana Santa suele marcar un corte en la rutina: días de menor actividad, viajes breves, celebraciones religiosas y una agenda atravesada por propuestas al aire libre. Este año, sin embargo, ese paréntesis llega condicionado por un factor inusual para el final de marzo: temperaturas más propias del verano que del otoño. El escenario responde a un fenómeno meteorológico conocido como bloqueo atmosférico, que desde hace varios días mantiene a gran parte del país bajo condiciones de calor persistente y atípico para la época.

Un informe técnico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este bloqueo atmosférico afecta desde el domingo a amplios sectores del territorio argentino y genera valores térmicos muy por encima de los promedios históricos. En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas máximas se acercan a los 30 °C, mientras que en el norte del país se registran picos cercanos a los 40 °C. Según el SMN, la anomalía térmica se mantendrá durante toda la semana, al menos hasta que se debilite el patrón que sostiene estas condiciones.

De acuerdo con el reporte oficial, el avance de una masa de aire cálido desde el norte impulsó las temperaturas máximas a un rango de entre 32 y 38 °C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. En Chaco y Formosa, el SMN proyectó que el calor extremo podría extenderse hasta el viernes 3 de abril, con valores cercanos a los 40 °C. Las temperaturas mínimas, en tanto, oscilarán entre 22 y 27 °C, una combinación que contribuye a una sensación térmica elevada y limita el alivio durante la noche.

30 MAR I 🥵 Ayer, gran parte del país registró Tmáx superiores a 35 °C. Mira el ranking👇🏼

Rivadavia 37.5

Catamarca 37

Paso de los Libres 36.8

Ituzaingó 36.6

Formosa 36.6

Pres. Roque Sáenz Peña 36.4

Resistencia 36.4

Posadas 36.1

Chamical 36

Reconquista 36

Gualeguaychú 35.9 ➡️ pic.twitter.com/tDUBARYHZx — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 30, 2026

La magnitud del fenómeno se explica, en parte, por la persistencia de una estructura de altas presiones que actúa como un freno al avance de sistemas meteorológicos más activos. “La persistencia de una masa de aire cálido sobre Buenos Aires, favorecida por el bloqueo que impone un anticiclón sobre el Atlántico, genera temperaturas entre 4 y 8 grados más altas que lo normal para la época del año”, explicó a LA NACION Mauricio Saldivar , meteorólogo de Meteored. Según detalló, estas condiciones no implican un tiempo estable en forma permanente, sino una alternancia entre períodos de precipitaciones y mejoras transitorias.

“La humedad es bastante alta y eso favorece la formación de niebla y neblina, pero también una mayor temperatura aparente”, agregó el especialista. Ese escenario ya se hizo visible en distintos puntos del área metropolitana, con mañanas como la de hoy de visibilidad reducida y jornadas que, pese a no registrar máximas extremas, resultan pesadas por la combinación de calor y humedad.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional explicaron que el bloqueo atmosférico se produce cuando los patrones normales de circulación de la atmósfera quedan “trabados” durante varios días. En esas condiciones, el desplazamiento habitual de frentes fríos y sistemas de tormentas se ralentiza o directamente se detiene. La presencia persistente de un sistema de alta presión actúa como una barrera que impide el recambio de aire, estanca las condiciones meteorológicas y prolonga fenómenos como el calor.

Esteban Zúccaro, meteorólogo del SMN, explicó a LA NACION que, si bien el fenómeno tiene una base técnica compleja, su efecto puede simplificarse en términos prácticos. “Es un patrón que altera el flujo de los vientos en niveles medios de la atmósfera y hace que los sistemas de superficie no avancen. Las altas y las bajas presiones no se desplazan como lo hacen normalmente y eso hace que tengamos viento del norte casi permanente”, señaló. En el caso actual, precisó, hay un anticiclón ubicado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires que permanece casi estacionario y condiciona el tiempo en una amplia región.

Este tipo de configuración no solo extiende la duración de las temperaturas elevadas, sino que también afecta su distribución. Al mantenerse estable durante varios días, el bloqueo favorece la acumulación progresiva de calor, reduce la formación de nubosidad profunda y limita la variabilidad climática. El resultado son jornadas consecutivas con registros similares y escasas probabilidades de cambios significativos, más allá de episodios puntuales de lluvias o tormentas.

Bloqueo atmosférico en Semana Santa: días de calor anómalo y un cambio que todavía no logra avanzar

En ese sentido, Mauricio Saldivar advirtió que las condiciones actuales todavía no muestran una salida inmediata. “Estas condiciones se mantendrán con períodos marcados de mal tiempo, como el que esperamos entre el miércoles y jueves, con lluvias y algunas tormentas de moderada a fuerte intensidad, y luego una mejora temporaria”, señaló. Recién hacia el cierre del fin de semana largo podría producirse una modificación más clara del patrón dominante.

Zúccaro coincidió en ese diagnóstico y detalló cómo se reflejará en el pronóstico diario para la Ciudad de Buenos Aires. “Hoy se espera una máxima de 27 grados, mañana de 29, el miércoles alrededor de 30 y el jueves cerca de 29. Sigue el viento norte afectando”, indicó. Según explicó, a partir del miércoles comenzará un cambio gradual en la dirección del viento, con rotación al sur y sudeste, lo que dará inicio al desplazamiento del sistema de bloqueo.

¿Cuándo llega el alivio?

“Eso quiere decir que ya para el día jueves vamos a empezar a sentir un alivio y se espera que empiecen a bajar las temperaturas, sobre todo de cara al fin de semana”, sostuvo. Para el sábado, el SMN prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 26, mientras que el domingo las marcas bajarían aún más, con una mínima de 17 y una máxima que podría ubicarse en torno a los 19 grados. “Es una diferencia de casi 10 grados respecto de lo que tuvimos el domingo pasado”, remarcó el especialista.

El alivio más marcado, de todos modos, llegaría recién entre el domingo de Pascuas y el lunes siguiente. “El cambio significativo se prevé cuando las altas presiones en el Atlántico se debiliten, lo que permitirá la entrada de una masa de aire frío que, luego de lluvias moderadas, estabilizará el tiempo a principios de la próxima semana”, explicó Saldivar. Ese ingreso de aire más fresco pondría fin a varios días consecutivos de temperaturas superiores a lo normal.

Mientras tanto, el SMN advirtió que las mínimas relativamente altas continuarán intensificando la sensación térmica, especialmente en zonas urbanas, donde el enfriamiento nocturno resulta más limitado. Por ese motivo, reiteró recomendaciones generales orientadas a reducir los efectos adversos del calor, con especial atención sobre niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Más allá del evento puntual, el pronóstico climático consensuado para el trimestre marzo-abril-mayo de 2026 anticipa condiciones promedio en gran parte del país, aunque con algunas regiones bajo probabilidad elevada de desvíos en temperatura y precipitación. El informe oficial destacó la necesidad de seguir los pronósticos diarios y semanales debido a la variabilidad subestacional y a la influencia de forzantes de menor escala.

En materia de precipitaciones, se esperan valores normales en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el litoral, el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. En el noroeste y sur de la Patagonia podrían registrarse lluvias superiores a lo normal, mientras que en Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero las precipitaciones tenderían a ubicarse en registros normales o inferiores a los habituales.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico trimestral señala valores superiores a los normales en el sur de la Patagonia, el noroeste argentino, Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe y sectores de Chaco y Formosa. En el centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el litoral, en tanto, se prevén registros normales o levemente superiores a los promedios históricos, en un otoño que, al menos en su inicio, muestra rasgos más propios del verano.