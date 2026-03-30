Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias para este lunes 30 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias para este lunes 30 de marzo. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que habrá 10 provincias afectadas. Además, se aclaró que el nivel naranja implica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas rige en el este de Río Negro, donde se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente severas. Estas condiciones pueden incluir lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se esperan acumulados de precipitación entre 40 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 30 de marzo SMN

Por su parte, la alerta amarilla por tormentas alcanza al sudoeste y sectores del noroeste de la provincia de Buenos Aires, el norte de Río Negro, el noroeste de Chubut, el sur y el noroeste de La Pampa, el sur de Córdoba, el oeste de La Rioja, el oeste de Catamarca, una pequeña zona del noroeste de Tucumán y el sur de Salta. En estas regiones están pronosticadas lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 50 milímetros.

Además, el SMN emitió alerta amarilla por lluvias en el oeste de Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados entre 10 y 20 milímetros. No se descarta la ocurrencia de nieve en zonas elevadas.

Rige una alerta amarilla por lluvias en Santa Cruz Ricardo Pristupluk

Frente a este panorama, para las zonas bajo alerta naranja el organismo recomienda seguir las indicaciones de las autoridades, evitar salir si no es necesario, permanecer en lugares cerrados y seguros, desconectar los electrodomésticos ante posibles ingresos de agua y alejarse de zonas inundables. También sugiere asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y contar con un kit de emergencia con elementos básicos.

En las áreas con alerta amarilla por lluvias, se aconseja evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua en los hogares.

El tiempo en CABA

Para este lunes, en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 27°C. Durante la mañana se prevé la presencia de niebla, mientras que hacia el mediodía se registrarán tormentas aisladas. Por la tarde se esperan chaparrones y hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado. Para el martes se anticipa una mejora en las condiciones y un leve ascenso térmico.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se prevé un escenario similar, con una mínima de 20°C y una máxima de 27°C. Habrá niebla por la mañana, tormentas aisladas al mediodía —con una probabilidad de precipitación del 70%— y chaparrones por la tarde. Por la noche el cielo estará parcialmente nublado. El martes se espera una leve suba de temperatura y vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

En el resto del país, las temperaturas máximas y mínimas previstas serán de 33°C y 22°C en Córdoba; 34°C y 21°C en Tucumán; 35°C y 23°C en Santa Fe y Entre Ríos; 27°C y 18°C en Jujuy; 26°C y 19°C en Salta; 36°C y 23°C en Misiones; 33°C y 22°C en La Rioja; y 36°C y 24°C en Santiago del Estero.

A su vez, se esperan 33°C y 23°C en San Luis; 35°C y 23°C en San Juan; 31°C y 21°C en Mendoza; 30°C y 23°C en Río Negro; 29°C y 22°C en Chubut; y 17°C y 9°C en Santa Cruz.