“Bono Mujer”: la peligrosa estafa virtual que circula en redes sociales sobre un supuesto pago extra del Gobierno

Una publicación engañosa sobre un supuesto “Bono Mujer” que otorgaría el gobierno nacional durante marzo de 2025 circula en Facebook y WhatsApp. El mensaje afirma que se trata de un beneficio de $230.000 dirigido a mujeres. Sin embargo, Chequeado verificó que la información es falsa, que no existen registros oficiales sobre dicho bono y que el enlace proporcionado en el mensaje no pertenece a sitios oficiales.

Las publicaciones fraudulentas compartidas en diferentes redes sociales incluyen una imagen del presidente de la Nación, Javier Milei, y logos de dos exministerios. El mensaje afirma que la partida está destinada a mujeres jefas de hogar, madres solteras y jóvenes de entre 18 y 65 años, e incluye un enlace para la inscripción.

Tras la verificación de la inexistencia de este bono, la organización no gubernamental señaló que esta publicación se trata de un fraude conocido como phishing. La modalidad apunta a obtener datos personales y bancarios mediante la suplantación de identidad.

Estafa virtual Freepik

Chequeado comprobó que la URL no corresponde a un sitio argentino ni tiene la extensión “gob.ar”. Además, reveló que algunas expresiones utilizadas en los textos no coinciden con los modismos del país. Un detalle clave para descubrir la estafa es la mención de ministerios que ya no existen: el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y el ex Ministerio de Seguridad Social.

Phishing: en qué consiste

El especialista en seguridad informática Emiliano Piscitelli, CEO de BeyGoo, explicó a Chequeado que estas estafas se difunden mayormente en WhatsApp. “Tratan de hacer que caigas en un enlace. Ese enlace es un phishing, una suplantación de identidad. Pueden pedirte datos personales o bancarios, pero siempre el objetivo es robarte información”, indicó el experto.

En el caso de las páginas de Facebook, según señaló el experto, las que difunden este tipo de contenido suelen ser de creación reciente y en general no tienen otras publicaciones. Además, el diseño del sitio web suele diferir de las plataformas oficiales del Estado argentino o del organismo con cuya apariencia se intente llevar a cabo la estafa.

Una modalidad que se repite

No es la primera vez que circulan estafas similares. En octubre de 2024, Chequeado desmintió un caso idéntico con características similares. Otros medios de verificación como Efecto Cocuyo (Venezuela), AFP y Verificado (México), y Mala Espina (Chile) también han detectado esquemas de phishing de esta naturaleza.

Para evitar caer en engaños, se recomienda verificar la autenticidad de los mensajes a través de canales oficiales del Gobierno y no proporcionar información personal en sitios web de dudosa procedencia. Por otra parte, en caso de recibir contenido sospechoso, la sugerencia es denunciar para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de estafas.

